Požár skládky na Litoměřicku je uhašený, místo teď musí 24 hodin hlídat

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  17:19aktualizováno  17:19
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Likvidace požáru skládky v Čížkovicích na Litoměřicku. (5. srpna 2026)

Likvidace požáru skládky v Čížkovicích na Litoměřicku. (5. srpna 2026) | foto: HZS Ústeckého kraje

Likvidace požáru skládky v Čížkovicích na Litoměřicku. (5. srpna 2026)
Požár skládky u Čížkovic na Litoměřicku. (4. srpna 2026)
Požár skládky u Čížkovic na Litoměřicku. (4. srpna 2026)
Požár skládky u Čížkovic na Litoměřicku. (4. srpna 2026)
7 fotografií
Hasiči dnes po poledni ukončili zásah na skládce odpadu u Čížkovic na Litoměřicku, kde hořelo a v úterý tam platil třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus řekl, že na místo musí 24 hodin dohlížet provozovatel skládky.

Skládka začala hořet v úterý. Kromě komunálního odpadu oheň zasáhl technické zařízení. Hašení komplikoval silný vítr. Hasičům pomáhal do setmění vrtulník Black Hawk. Kvůli kouři hasiči doporučili obyvatelům blízkých obcí nevětrat. Dnes už větrat lidé mohli.

Likvidace požáru skládky v Čížkovicích na Litoměřicku. (5. srpna 2026)
Likvidace požáru skládky v Čížkovicích na Litoměřicku. (5. srpna 2026)
Požár skládky u Čížkovic na Litoměřicku. (4. srpna 2026)
Požár skládky u Čížkovic na Litoměřicku. (4. srpna 2026)
7 fotografií

K požáru se sjelo na 70 hasičů a těžká technika. Rypadlo záchranného útvaru z Jihlavy rozkrývalo vrstvy skládky. Dnes před polednem vyhlásili hasiči likvidaci požáru a ve 12:30 předali skládku provozovateli.

Na většině republiky platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů.

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