Požár skládky na Litoměřicku je uhašený, místo teď musí 24 hodin hlídat

Skládka začala hořet v úterý. Kromě komunálního odpadu oheň zasáhl technické zařízení. Hašení komplikoval silný vítr. Hasičům pomáhal do setmění vrtulník Black Hawk. Kvůli kouři hasiči doporučili obyvatelům blízkých obcí nevětrat. Dnes už větrat lidé mohli.
K požáru se sjelo na 70 hasičů a těžká technika. Rypadlo záchranného útvaru z Jihlavy rozkrývalo vrstvy skládky. Dnes před polednem vyhlásili hasiči likvidaci požáru a ve 12:30 předali skládku provozovateli.
Na většině republiky platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů.