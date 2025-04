Český premiér poznamenal, že struktura ohlášených cel zatím není zcela jasná. „A dokud není jasná, tak není možné ani přesně spočítat ty dopady,“ řekl v rozhovoru pro Deník.cz. Dopady na hospodářský růst v Evropě, včetně Česka, podle něj budou spíše v řádu desetin procenta.

Fiala uvedl, že patří mezi lidi přesvědčené o výhodnosti volného obchodu, s co nejméně bariérami a pokud možno bez cel. Trumpovo oznámení proto považuje za nesprávné a nešťastné. Pokud Spojené státy u izolacionistického rozhodnutí zůstanou, tak to bude prokazatelně negativní vliv na celosvětový obchod a prosperitu, domnívá se premiér.

Evropě podle Fialy nezbývá než na americká opatření reagovat. „Evropa je připravena s USA jednat, ale zároveň je připravena jasně odpovědět. My jsme tuto obchodní válku nevyvolali. Postup americké strany poškozuje každého občana České republiky, a my to nemůžeme přejít mlčením,“ řekl ve čtvrtek Fiala. Dodal, že nejlepší cla jsou nulová cla.

Fiala neočekává, že by americká cla měla přímý dopad na českou ekonomiku. „Není úplně přímý, jak to může být třeba na některé jiné země, ale může být velmi silný nepřímo, právě prostřednictvím vývozů, které realizujeme třeba přes Německo a další země,“ upozornil premiér.

EU musí najít správnou odpověď, míní Lipavský

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová jasně řekla, že Evropská unie na krok odpoví, řekl Lipavský před odletem na jednání ministrů zahraničí Severoatlantické aliance v Bruselu.

Šéfka EK dříve uvedla, že americká cla jsou tvrdou ranou světové ekonomice a její důsledky postihnou miliony lidí. Evropané jsou připraveni vyjednávat se Spojenými státy a současně jsou připraveni odpovědět protiopatřeními, pokud jednání selžou, zdůraznila. Jednání EK s USA podpořil i předseda Evropské rady António Costa.

Lipavský uvedl, že EU nyní musí najít správou odpověď. „Každý jsme mohli včera (ve středu) vidět tiskovou konferenci, kde USA uvalení cel oznámily. Myslím, že je výhodné, abychom měli volný obchod mezi Evropou a Amerikou. Na druhou stranu - pokud budou USA na té pozici trvat, Evropa musí odpovědět,“ řekl.

Trump představil rozsáhlý balíček takzvaných recipročních cel, přičemž není zřejmé, jak k číslům o clech na americké zboží ve světě došel, protože vesměs neodpovídají realitě. Jeho odvetou je pak zhruba poloviční sazba na zboží z dotčených zemí dovážených do USA, minimum stanovil na 10 procent. Pro dovoz výrobků z EU tak uvalil dvacetiprocentní celní přirážku. Trump tím chce údajně podpořit výrobu ve Spojených státech.