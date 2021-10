Šéf sněmovny Vondráček nabádá k opatrnému postupu. S aktivací článku 66 by vyčkal na novou sněmovnu

Končící předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) by byl s aktivací článku 66 ústavy o přechodu pravomocí prezidenta opatrný. Měla by to podle něj udělat případně až nová sněmovna, která bude odrážet rozložení sil po nedávných volbách. Řekl to České televizi (ČT).