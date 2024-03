Clinton je v Praze, zapojí se do oslav výročí vstupu Česka do NATO

Bývalý americký prezident Bill Clinton přiletěl do Prahy, aby se podílel na oslavách 25. výročí vstupu Česka do Severoatlantické aliance. V polovině devadesátých let hrál zásadní osobní roli v procesu rozšíření NATO o první země bývalého východního bloku.