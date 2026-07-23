Soud nařídil propustit čínského „špiona“. Teď panují obavy, že opustí Česko

V případě, že by se tak stalo, by případ prakticky skončil.
Muž je viněný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Ve vazbě je od svého zadržení na začátku roku. Soud o jeho propuštění rozhodl 12. června.
Státní zástupce podal okamžitě stížnost proti propuštění z vazby i proti vrácení případu k došetření. „Vrchní státní zastupitelství podalo stížnost, takže zůstává ve vazbě a rozhodnutí nenabylo právní moci,“ sdělil Deníku N vrchní státní zástupce v Praze Zdeněk Štěpánek.
Vrchní soud v Praze má na rozhodnutí o stížnosti tři měsíce. Lhůta tedy vyprší zhruba v polovině září. Podle Deníku N se lidé blízcí vyšetřování obávají, že muž by po propuštění buď Česko rovnou opustil, nebo by se dostal na čínskou ambasádu v Praze, kde by byl pro české úřady nedostupný. Situaci by podle nich neřešilo ani to, kdyby muž dostal náramek na sledování.
Server Seznam Zprávy dříve napsal, že stíhaný muž byl pražským zpravodajem čínského deníku, který je stranickým médiem čínské komunistické strany. V Česku podle webu působil muž roky, česká vláda mu opakovaně prodlužovala akreditaci, dělal rozhovory s českými a slovenskými politiky, od kterých se podle bezpečnostních složek pokoušel sbírat informace.
V Číně na konci června naopak zadrželi Čecha, který je tam vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle Deníku N české bezpečností složky nevylučují, že by Čína mohla muže chtít vyměnit za jejich občana zadrženého v Česku.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) minulý týden řekl, že český občan byl v Číně na soukromé návštěvě a nemá vazby na jakoukoliv českou státní instituci.