Neinformovali o drogách? Nevěřím, říká Schillerová. Pekarová: Klidně dám test

Předsedkyně Sněmovny uvedla, že jí přijde závažné, že ji ochranná služba o výskytu drog ve Sněmovně neinformovala. V současné době podle ní nemá policie žádné podezřelé.

„Kdybych věděla, že se tady nějaké takové podezření nachází, tak bych byla první, kdo by chtěl, aby se to prošetřilo. Jsem proti drogám a klidně půjdu na test,“ řekla Pekarová Adamová. Dodala, že její vedoucí kanceláře Pelc podstoupil test na drogy a byl negativní. Zároveň připomněla, že do Sněmovny chodí spousta lidí, včetně asistentů nebo novinářů.

„Nevěřím, že vás neinformovali,“ reagovala Schillerová. Uvedla, že má dlouhodobé zkušenosti s ochrannou službou a že pochybuje, že by Pekarovou Adamovou nikdo neinformoval. „Mně to tam vůbec nesedí,“ dodala. Připomněla také, že Pekarová Adamová sdílela kancelář s Dominikem Ferim, který měl také do Sněmovny nosit kokain.

„Není na tom všem zrnko pravdy. Je to takové jedna paní povídala. Dělat ze Sněmovny doupě, to vrhá blbé světlo na všechny z nás,“ řekla.

Schillerová uvedla, že také klidně půjde na jakýkoli typ testu. „Nejde jen o poslance. Pan Pelc není poslanec. Jsem ale přesvědčená, že náš klub by s tím neměl problém. Já klidně půjdu jako první,“ dodala.

„Nemyslím si, že by se mělo dělat nějaké plošné testování, osobně s tím ale nemám problém. Bavíme se o věcech, které jsou nelegální, a myslím si, že bychom nelegální věci měli potírat,“ řekla Pekarová Adamová.

ANO chce mobilizovat voliče

„Máme zkušené kompetentní kandidáty, kteří tam už něco udělali. Nebudou se ztrácet v chodbách Europarlamentu a ví, co dělat,“ řekla k předvolebním průzkumům předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „Hnutí ANO vždycky polovina europoslanců uteče,“ dodala.

„Nikdy nepřeceňuji ani nepodceňuji průzkumy. Je to o tom, jestli se nám podaří mobilizovat naše voliče. Brusel je pro ně daleko, mají proto pocit, že to jde mimo ně. Musíme tam poslat lidi se selským rozumem,“ reagovala Schillerová. Podle došlo nyní na „lámání chleba“.

„Nevíte, co chcete. Vaše kandidátka slepená ze tří stran je pro lidi nesrozumitelná. Stejně se rozejdete do různých frakcích,“ řekla Schillerová.

Podle Pekarové Adamové je Evropský parlament o pestrosti a taková je i jejich kandidátka. „Andrej Babiš byl pro euro, teď je proti. Green deal před tím nezastavil, nyní je proti,“ říkala.

Schillerová předsedkyni vytkla, že změny názorů má za sebou i Petr Fiala. „Takové otočky, jako máte vy, nenajdete nikde,“ reagovala Pekarová Adamová.

Strany rozděluje migrační pakt i důchody

Hnutí ANO v následujícím týdnu svolá mimořádnou schůzi kvůli migračnímu paktu. „To, že je to předvolební tah, to si nebudeme nalhávat,“ řekla Pekarová Adamová. Uvedla dále, že ona pro schůzi hlasovat nebude, protože nehodlá podporovat ANO v předvolební kampani.

„Máme vám tleskat, že jste se zdrželi hlasování?“ řekla k Schillerová tomu, že se Česko zdrželo hlasování o migračním paktu.

„Vy nemáte jinou taktiku, než strašit. Jen strašíte a strašíte,“ reagovala Pekarová Adamová.

Političky se neshodly ani na postoji k navyšování důchodového věku. „Odchod do důchodu se zvyšuje ve všech zemích OECD,“ říká o vyšším důchodovém věku Pekarová Adamová. Podle Schillerové je zvyšování důchodového věku nepřijatelné. Dodala, že vláda nezapočítává při zvyšování věku do důchodu všechna data.