Co bude s českými vojáky v Iráku? Může dojít i ke konci mise, popisuje bývalý náčelník generálního štábu Šedivý

BAGDÁD/PRAHA NATO po smrti íránského generála Kásema Solejmáního pozastavilo svoji výcvikovou misi v Iráku. Čeští vojáci v irácké misi jsou všichni v pořádku a zůstávají na svých základnách. Stejně jako další spojenci přerušili výcvik místních ozbrojených sil. Uvedl to mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. V pořádku jsou také čeští policisté, kteří jsou v Bagdádu. Jak se ale bude dál vyvíjet jejich angažmá?

Podle Pejška případné další kroky záleží na vývoji situace a dohodě v alianci. „Výcvik může být přerušen na několik dní nebo týdnů, situace ale může vyústit i v konec mise,“ řekl LN bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Jiří Šedivý.



Podle Šedivého má Armáda České republiky připravený plán okamžité evakuace při každé misi. „Proto i čeští vojáci v Iráku mají nacvičené rychlé opuštění prostoru. Neexistuje žádný přesný zlomový bod, kdy se české vojsko musí okamžitě evakuovat. To záleží na vyhodnocení dané situace na místě, kterou zná nejlépe velitel daného uskupení. Je to o zkušenosti a schopnostech konkrétních lidí,“ vysvětlil generál Šedivý.



Cílem mise NATO, na níž se od předloňského října podílí několik stovek vojáků, je výcvik iráckých bezpečnostních sil k tomu, aby dokázaly zamezit návratu teroristické organizace Islámský stát. „Pokud by se rozhodlo, že na území nebude probíhat výcvik iráckých vojsk, ale zůstaneme v teritoriu, tak bude pravděpodobně dál pokračovat výcvik našich vojáků. Velitelé v takovém případě musí připravit plány, co budou čeští vojáci dělat, jak mají udržovat své schopnosti, jak udržovat úroveň bojové připravenosti k vlastní obraně a podobně. Určitě to neznamená, že budou ležet někde na kavalci a nebudou muset nic dělat,“ řekl generál Šedivý.

V případě, že by se mise přerušila na několik měsíců, tak se čeští vojáci s největší pravděpodobností stáhnou zpět do vlasti. „Zůstane tam jen skupinka lidí, která bude hlídat materiál na místě. Výcvik jako takový by se obnovil až poté, kdy by se v místě dosáhlo určité úrovně bezpečnosti,“ řekl Šedivý. „O tom, zda by vojáci jeli domů, by rozhodly příslušné orgány v České republice, pravděpodobně ministerstvo obrany,“ dodal.

V Iráku působí téměř čtyřicet českých vojáků, s nimiž je ministerstvo v kontaktu. „Jde o instruktory výcviku z řad vojenských policistů a příslušníků chemického vojska,“ sdělil Pejšek. Mandát pro vyslání vojáků skončí letos, podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) ho bude chtít vláda prodloužit.

V Bagdádu je na výcvikové misi také pět českých policistů. Všichni jsou v pořádku a v případě ohrožení budou okamžitě evakuováni, uvedla na Twitteru Policie České republiky. „S velitelem našeho kontingentu jsme v pravidelném kontaktu. Přijatá opatření potrvají do úterý, pak bude rozhodnuto o dalším

Solejmání, který velel oddílům Kuds a který byl na americkém seznamu teroristů, zemřel v pátek při raketovém útoku z amerického dronu u letiště v Bagdádu. Spolu s ním přišel o život kromě dalších lidí také zástupce velitele vlivných iráckých milicí Abú Mahdí Muhandis. Teherán varoval, že atentát na Solejmáního se rovná vyhlášení války a jeho odpověď na něj bude tvrdá.

„Uvidíme, jak se celá situace uvnitř Iráku bude odvíjet. Proces se skutečně může rychle překlopit do vojenských operací, nebo dokonce ke zvýšení aktivit teroristických skupin, které na území Iráku stále existují, byť jsou vojensky poraženy a potlačeny. Írán může znovu začít podporovat některé šíitské milice, které by mohly napadnout americké vojáky, a to by bylo ohroženo i české vojsko,“ uvedl generál Šedivý.

Také koalice proti Islámskému státu vedená Spojenými státy po pátečním útoku podle agentury AFP omezila své operace a posílila bezpečnostní opatření na základnách v Iráku.