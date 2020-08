Co bude s pozemky? Součástí ekonomicky zemdlelých OKD jsou cenné stavební parcely

Ostrava/Praha Postavit dům, zasadit strom, zplodit syna. S malou modifikací se dá trojice mužových životních misí použít i jako zásady správného starosty. Potřebuje svoje město rozvíjet, zvelebovat zelení, a to v mixu natolik pohodlném a příjemném, aby mu přibývalo obyvatel.

S domem i stromem je to však složité, pokud se nedostává pozemku. Před takovým problémem stojí města na severu Moravy: samy už volné parcely nemají, nákup za tržní ceny si nemohou dovolit. Řešení by tu bylo; když kývne stát.



Jiskra naděje se objevila v souvislosti se zprávou, že ukončení těžby černého uhlí v dolech OKD nastane rychleji, než se původně předpokládalo. Některé scénáře počítaly s pozvolným útlumem až do roku 2030, později se ujala varianta, že poslední šachta na dole ČSM se zavře roku 2023.

Světový propad cen uhlí a koronavirová krize, která dočasně poslala horníky domů, uspíšily ekonomický rozklad těžební firmy a s tím i závěr její éry: nejpozději v říjnu vláda rozhodne, jestli se havíři s kutáním rozžehnají do konce příštího, maximálně však přespříštího roku.

Golf Lipiny v sousedství dolu Darkov pic.twitter.com/42zB0T6uKw — Sdružení hornických odborů (OKD) (@odborySHO) March 30, 2019

Protože OKD nezbývá dost peněz ani na provoz a mzdy, ujme se samotného útlumu státní podnik Diamo. Majetek OKD si převezme za symbolickou cenu. Ostravsko-karvinské doly, s pověstí a účty pošramocenými exmajitelem Zdeňkem Bakalou, už ani teď nefungují samy; jiná státní firma, Prisko, si za 80 milionů korun koupila právo připojit OKD na svou pupeční šňůru s finanční výživou. Jelikož z Priska na Diamo se bude měnit majitel na úrovni stát–stát, mohou si předávat laciněji. Zvlášť když za kupujícím půjdou z nabyté firmy náklady, ne výdělky.

Že pod Diamo přejdou šachty a dobývací prostory, je jasné a logické. Firma si na útlumu prohloubí know-how, už tak mezinárodně oceňované, povinnost beztak padá na stát, když OKD nechal bývalý vlastník vykrvácet, tak není důvod, aby práce nezvládl stát vlastními silami. Jenomže v portfoliu OKD se nacházejí i pozemky, které s těžbou přímo nesouvisí. Kýžené stavební parcely. Diamo je nepotřebuje, obce Karvinska ano.

Různé zájmy

Detaily převodu společně připravují ministerstva průmyslu a financí; to první má pod sebou Diamo, to druhé je stoprocentním akcionářem Priska, takže mu OKD vlastně patří. Zavírání ložisek a zahlazování stop po těžbě je drahá záležitost, mnohamiliardová, a resorty se zdráhají, aby výdaj v plné výši dopadl na jejich rozpočet. Proto je ve hře, že se lukrativní pozemky výhodně prodají – ale to na ně města nedosáhnou.

„Součástí převodu majetku ze společnosti OKD na státní podnik Diamo bude i nemovitý majetek, a to zejména v jednotlivých dobývacích prostorech. Nemovitý majetek mimo dobývací prostory bude převáděn na Diamo jen ve výjimečných případech. Bude se jednat výhradně o případy, kdy vlastnictví nemovitého majetku mimo dobývací prostory bude nezbytně nutné k realizaci prací státního podniku souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti. Ostatní majetek zůstane ve vlastnictví společnosti OKD,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva průmyslu (MPO) Štěpánka Filipová.

Parcely by tak zůstaly v majetku Priska čili ministerstva financí. Součástí plánu postupného převodu dolů je přirozeně i zajištění zdrojů na tuhle nákladnou operaci. V tom se rozchází přirozená optika správce státní kasy a slezských samospráv. První potřebuje prodat co nejdráž, aby si aspoň trochu vydělal na zahlazení Bakalova dluhu vůči regionu, notabene když na vrub republiky jdou i náklady sociálního programu pro propuštěné horníky. Druhý by zase potřeboval co nejlevněji koupit.

Nedělní odpoledne stane se,

pro mnohé chvílí volna...⛳



Golf Resort Lipiny v Karviné.

Otevřen v r. 2012 na zrekultivovaných pozemcích mezi dvěma šachtami.

Vybudován spol. OKD a ihned získal v hlasování 3563 golfistů 1.místo.

Je zde i hřiště s volným vstupem pro veřejnost. pic.twitter.com/7qBFufTSr4 — Zdeňka (@Zdenhol) September 15, 2019

Když ministerstvo financí rozhodovalo se souhlasem vlády o navýšení základního kapitálu Priska o 1,3 miliardy, aby byly peníze na provoz a již provedený útlum do konce roku, o využití nemovitostí, které nejsou přímo spojené se šachtou, se ve zdůvodnění zmínilo. „Jedná se zejména o pozemky, jejichž využití je podloženo platným územním plánem a na nichž neváznou povinnosti sanačně rekultivačních zásahů a dalších činností souvisejících se zahlazováním hornické činnosti,“ uvádí vládní materiál z minulého měsíce.

Dotační překážka

Jsou to zejména stavební parcely, jedním takovým místem je třeba Staré Město, část Karviné, kde OKD plánovaly zahájit těžbu, ale nestalo se to a už nestane. Nové domovy tam však vzniknout mohou. „Je to rozvojová zóna, ale pozemky patří OKD. Kdyby nám to stát dal, my si obnovíme cesty,“ sdělil serveru Lidovky.cz před časem primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Město třeba ani nemá přístup k unijním dotacím, když chce něco zvelebit, ale stojí to na půdě, jež není jeho. Tak je to třeba s Karvinským mořem, zatopeným lomem, který ke koupání provozuje Karviná, ale na pozemku Asentalu, Bakalovy firmy. Subvenci lze vzít jen na to, co celé patří obci.

Golf Lipiny v sousedství dolu Darkov pic.twitter.com/heuVdTtdme — Sdružení hornických odborů (OKD) (@odborySHO) March 30, 2019

Ještě víc potřebuje sever Moravy brownfieldy, případně zelené louky, kde se dají zbudovat nové průmyslové zóny. S OKD zmizí dominantní zaměstnavatel, zvláště když se započtou i navázaní subdodavatelé, od svačinářů až po obráběče součástek; nemá-li se už tak vylidňovaný region proměnit v duchařskou oblast, musejí přijít noví chlebodárci, nový smysl pro uhelnou výspu.

Zevrubný jízdní řád postupného převodu šachet na Diamo má MPO předložit vládě do konce tohoto měsíce. Zatím byly samosprávy rozmrzelé, že je Praha přehlíží, nepovídá si s nimi, nezajímá se, co bude, když už region není užitečný ke svícení a topení, když fosilní paliva vycházejí z módy. Ministerstvo slibuje, že tentokrát to bude jinak.

„Zahlazování následků hornické činnosti bude státní podnik Diamo vždy realizovat ve spolupráci s územními samosprávnými celky a záměry Moravskoslezského kraje na budoucí využití území. Jednání budou zahájena až poté, co o převodu majetku společnosti OKD na Diamo rozhodne vláda, bude detailně znám rozsah převáděného majetku a s ním související závazky z minulosti,“ uvedla Filipová.