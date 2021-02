Co by se dělo bez nouzového stavu? Otevřou obchody, otěže převezmou hlavní hygienička a kraje

PRAHA Tak dlouho se chodí do sněmovny pro delší nouzový stav, až se opozice utrhne. Na čtvrteční jednání dolní komory vstupuje vláda bez toho, aby byl kterýkoli klub kromě ANO a ČSSD ochotný návrh podpořit. Pokud se nikdo nerozmyslí, a že to nevypadá, nouzový stav skončí s nedělí.

„Covidové počty jsou varovné. Bez nouzového stavu se zhroutí nemocnice. To není strašení, ale realita. Apeluji na kolegy z opozice, pojďme ještě jednat, i když jejich rozladění chápu,“ uvedl včera vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že ti, kdo nouzový stav neschválí, „budou přímo odpovědní za smrt spoluobčanů“.



Opozice to vidí stejně, jen naopak: míní, že vláda si bere tuhle zodpovědnost, když chce její hlasy, ale ne její nápady.

Situace není dobrá hlavně v příhraničí a na horách, z nemocnic v Karlovarském a Královéhradeckém kraji se odvážejí pacienti, špitály se o ně nemají jak postarat. Na Náchodsku a Trutnovsku začíná dominovat agresivní britská mutace. Vláda chce dnes projednat cílená opatření v obou krajích, nemělo by jít o hermetické uzávěry.

Opozice měla pro vládu několik podmínek, aby hlasování pro návrh zvážila, ale včera zažila rychlou deziluzi. Poslanci hnutí ANO odmítli zařadit na program sněmovny všechny legislativní předlohy, na nichž opozice trvala.

„My jsme v úplně absurdní situaci: vláda něco chce, nemá podporu, a opozice se dožaduje jednání. Jak se věnujete tomu, abychom se dohodli? Nijak,“ rozčílil se předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Bez nouze se začne regulace řídit zákonem o ochraně veřejného zdraví. Hlavní hygienik, tedy Jarmila Rážová, má relativně velké plošné kompetence: smí nařídit zavření škol, restaurací i ubytovacích zařízení. Může žádat vyčlenění lůžek na covidové účely. Totéž mohou krajské hygieny na svém území, v létě to tak bylo, když nákaza bujela na severu Moravy a jinde byl docela klid. Co hygiena nesmí, je sáhnout na volný pohyb a zavřít šmahem obchody. Krám lze opatřit závorou jen v případě, že se přímo v něm rozmůže infekce. Pokud neplatí nouze, nelze však diktovat, kdo smí prodávat a kdo ne.

Od pondělí by tak otevřely veškeré obchody. Hygiena by mohla nařídit jen režimová opatření v nich – roušky, dezinfekci, rozestupy, maximální počet zákazníků přítomných v jeden moment. Omezit pohyb by mohli hejtmani, pokud na svém území vyhlásí stav nebezpečí, kraje a obce mohou podle jiného zákona též žádat armádu o pomoc. I nákupy vakcín nebo zdravotnických prostředků se dají dělat rychleji než v otevřeném tendru a centrálně – přes jednací řízení bez uveřejnění.

Zvýší se každopádně počet aktérů, na nichž bude řídit zemi skrz epidemii. Už by to nebyla vláda, vzrostl by počet odpovědných hlav. Nejzazší a podle všeho protiústavní variantou, jak udržet nouzi dál, je nechat přejít den bez ní a pak by vláda vyhlásila stav znovu, jako kdyby šlo o novou událost. Tak by se to teoreticky dalo „resetovat“ co třicet dní, vždy s denní pauzou, aby se vynechala sněmovní kontrola. Bylo by to ale tak očividně účelové obcházení dolní komory, že právníci mají jasno, co by si o tom myslely soudy.

Ukončení nouzového stavu neznamená, že zmizel covid nebo problémy přetíženého zdravotnického systému. Pořád bude čelit náporu sílící britské mutace a neochoty lidí se restrikcím podřizovat. Ukázal to výzkum, jejž iniciovala WHO: skoro půlka Čechů nezůstane doma, byť cítí covidové příznaky. „V české společnosti je velký podíl těch, kdo preferují osobní svobodu před ohledem na druhé, což v době pandemie není výhodné,“ uvedla Helena Hnilicová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva Univerzity Karlovy.

Vezměme si postupně, co by se dělo, kdyby stav nouze skončil:

1. školy

Uzavřít školy částečně či úplně smí hlavní hygienik, případně krajská hygienická stanice na svém území. Na plánu vracet děti postupně, a s testem, by se nic měnit nemuselo.

2. restaurace, hotely

Stejný případ jako u škol, i do této oblasti sahá kompetence hygienické služby. Na vymezenou dobu a se zdůvodněním je hygiena smí vyřadit z provozu.

3. obchody, služby

Když neplatí nouzový stav, obchody a provozovny nikdo nesmí šmahem zavřít, jen konkrétní místo, kde se vyskytlo ohnisko. Od pondělí by tak šlo pořídit oblečení či se zajít nechat ostříhat.

4. volný pohyb

Hygienici nesmí omezit volný pohyb, leda by nasadili na celý region „pokličku“, jako se to stalo loni na jaře Litovelsku, de facto se na celou oblast uvalí karanténa, aby se virus z ohniska nešířil. O právu na omezení pohybu či pobytu na vybraných místech hovoří stav nebezpečí, který smí vyhlásit hejtman. Na třicet dnů sám, pak jen s posvěcením vlády.

Redukce volného pohybu však patří k regulovaným oblastem, jež nejvíc trpí na porušování; rodiny a přátelé se navštěvují, jezdí spolu na chalupy nebo do apartmánů. Pro část politiků je to argument, aby se tato oblast nechala na dobrovolnosti a apelech k solidaritě, protože povinný režim beztak nefunguje.

5. pomoc armády

Konec nouze by automaticky neznamenal, že vojáci odejdou z nemocnic či domovů pro seniory, kde odlehčují personálu. Podle zákona o ozbrojených silách mohou náčelníka generálního štábu požádat o pomoc obce nebo kraje. Nemůžou to armádě dát rozkazem, ale ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) již avizoval, že udělá vše pro to, aby zapojení vojáků neskončilo. A v režimu stavu nebezpečí se počítá se zapojením hasičů, kteří už se taky hojně vyskytují ve špitálech a pečovatelských domech.

6. rychlé nákupy

Není pravda, že bez nouze se nedá tendrovat centrálně a bez zdlouhavého výběrového řízení, zákon pamatuje na výjimku jednacího řízení bez uveřejnění (neboli zadání takzvaně z ruky vybranému dodavateli), kdyby jinak hrozilo, že základní bezpečnostní zájmy republiky utrpí újmu.

Už by to však nemohl být Ústřední krizový štáb, kdo nakupuje, protože ten mimo nouzový stav neexistuje. Centrální nákupy by jistilo ministerstvo zdravotnictví.

7. regulace lůžek

Hlavní hygienik může vydat „příkaz k vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních“, ale ne stanovit, že je nutné omezit rozsah poskytované péče, odložit plánované zákroky. Nemocnice by však těžko rozjely standardní provoz, pacienty s covidem nevykážou.

8. cestování

Hygiena může nařídit, že ti, kdo přijedou z rizikové oblasti, musejí na test či do karantény. Zakázat občanům vycestování ze země nejde nikdy, ani ve stavu nouze.