Stav nouze skončí a co dál? Vláda chce i potom regulovat život, bojí se druhé vlny epidemie

PRAHA S vlekoucí se koronavirovou krizí lidé vyhlížejí světlo na konci tunelu. Zatím je jisté hlavně datum 17. května, kdy by měl skončit nouzový stav. Vše ostatní leží v mlze. Vládní harmonogram uvolňování protivirových restrikcí a opatření končí ještě o týden později. Kabinet proto řeší, jak to udělat, aby mohl regulovat život v zemi i mimo nouzový režim tak, aby se šíření nákazy případně nevymklo kontrole a nedošlo k vypuknutí nějaké masivnější druhé vlny pandemie.

Po krachu některých předchozích nápadů teď ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) přišel s myšlenkou vytvořit zvláštní „koronavirový“ zákon. Ten by dle dostupných informací mohl platit do konce roku, ministrovi by dal možnost dál spouštět či uvolňovat opatření, rozhodování by však zároveň podléhalo dohledu celé vlády.



„Hledáme cestu, jak po skončení nouzového stavu dál ochránit občany před epidemií. Po poradě ústavních právníků, ministerstev zdravotnictví, vnitra a vlády jsme začali psát speciální zákon pro boj s koronavirem. Bude dočasný a mimořádná opatření bude schvalovat vláda,“ napsal Vojtěch na Twitteru. Jím předloženou předlohou by se kabinet měl zabývat už ve čtvrtek.

„Protože je možné tento návrh projednat ve stavu legislativní nouze, stále věřím, že to stihneme do 17. května, aby zákon plynule navázal a nesetkali jsme se tady se situací, že se všechny rizikové provozy ze dne na den otevřou,“ řekl pro Lidovky.cz Vojtěch. Ministr zdravotnictví je připraven o svém návrhu diskutovat na parlamentní půdě. „Politici si musejí uvědomit, že tohle není diskuse o posílení kompetencí jednoho resortu, ale o posílení schopnosti státu rychleji a efektivněji reagovat ve chvíli, kdy je ohroženo zdraví občanů,“ doplnil.



Vojtěchovu iniciativu přivítal Jan Hamáček, šéf Ústředního krizového štábu, ministr vnitra a šéf koaliční ČSSD. Právě s ním se šéf zdravotnického resortu během minulého jednání vlády přel o zákonnou úpravu dalšího postupu boje proti viru. „To, co navrhuje pan ministr zdravotnictví, je cesta (správným směrem),“ řekl Hamáček.

Vojtěch na pondělní jednání premiéra a ministrů přinesl předlohu, jež měla posílit jeho pravomoci i po zrušení stavu nouze. V případě jejího přijetí by měl například právo nařizovat lidem nošení roušek či zakazovat konání hromadných akcí. Nejen Hamáčkově ČSSD však vadilo, že by se v rukou jednoho člověka ocitl příliš velký „kanon“. Předseda oranžových proto předložil návrh, že do čtvrtka vypracuje vlastní úpravu ústavního zákona o bezpečnosti. Ten by však nešlo přijmout ve zrychleném řízení.

Kvůli tomu, že schválený stav nouze končí dříve, než je v kalendáři vyznačen poslední den platnosti vládních opatření, se hovoří o možnosti, že by vláda ještě jednou předstoupila před sněmovnu a nechala si nouzový režim – naposledy – prodloužit. Premiér Andrej Babiš (ANO) však nedávno řekl, že o další žádosti neuvažuje.

Další možností je urychlení návratu k normálu, tedy dřívější zrušení protivirových omezení. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) však ve středu webu Lidovky.cz řekl, že vláda ponechá současné scénáře uvolňování v platnosti