Z letiště přímo do karantény? MHD raději nevyužívat, nákup zařídí rodina, radí náměstek Prymula

Praha Jak se zachovat v situaci, kdy lidé přijedou domů z Itálie? Server Lidovky.cz sestavil na základě odpovědí náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly přehledný manuál.

Je nutné volat hygienu hned po příjezdu na letiště či nádraží?

Pokud má člověk příznaky onemocnění, například ztížené dýchání, pak by měl kontaktovat linku 155 nebo 112, případně hygienickou stanici a domluvit se na dalším postupu.

Jestliže nemá ani obtíže, ani příznaky, může s telefonátem počkat například do rána či do prvního pracovního dne. Ještě předtím by měl kontaktovat svého zaměstnavatele a dohodnout se s ním na následném režimu. Může to být i práce z domova. Podle toho praktický lékař buď udělí, nebo neudělí neschopenku.

„Takzvané e-neschopenky jsou vidět v systému. Pokud člověk nemá příznaky a jen naplňuje karanténu, pak může zavolat na hygienu, že je v domácí karanténě, je domluvený se svým zaměstnavatelem a chce se jen zaevidovat,“ říká epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Jak se dostat po příjezdu domů?

V ideálním případě by mělo dojít k co nejmenšímu kontaktu s dalšími lidmi, přeplněná městská hromadná doprava proto není nejšťastnějším řešením. Lepší je poprosit o odvoz známé nebo rodinu. Pokud má dotyčný příznaky, pak by měl zavolat na hygienickou stanici a domluvit se na dalším postupu.

Platí jiná pravidla karantény pro ty, u kterých se potvrdila nákaza, a pro ty, kdo jsou v ní preventivně?

Ano i ne. Ti, jejichž testy vyšly pozitivně, by neměli vůbec vycházet z prostoru, ve kterém jsou. Doma by měli zůstat i ti, kdo jsou v karanténě preventivně, pokud však není zbytí, mohou za určitých podmínek například vyvenčit psa.

„Mohou vyjít třeba do parku, ale ideálně jen na nejnutnější dobu, hned se vrátit domů a s nikým se nezdržovat. Itálie sice uvádí jako bezpečnou vzdálenost mezi lidmi jeden metr, za mě je to tak 1,6 metru. Ideálně by si měli vzít roušku,“ sdělil Prymula.

Jak si zařídit nákup?

Ti, u nichž se nákaza prokázala a mohou být v domácí karanténě, by měli zvážit, zda si jsou schopni zabezpečit základní potřeby. Pokud usoudí, že ne, pak by to měli v nemocnici říct. I ti, kdo jsou v karanténě preventivně, by si měli v ideálním případě zajistit nákup například přes známé či rodinné příslušníky. Využít mohou také služby s donáškou až domů.

„I v takovém případě by mělo dojít k minimálnímu kontaktu. Nejsem příznivcem pravidla patnácti minut, protože nepochybně došlo k nákaze i za kratší dobu. Donášková služba by měla vědět, že je člověk v karanténě, ideálně by k předání mělo dojít bezkontaktně, je dobré zaplatit předem elektronicky,“ líčí epidemiolog.

Firmy, které rozvážejí, by měly dodržovat základní hygienická pravidla, kurýři by u sebe měli mít dezinfekční gel.

Komu hrozí třímilionová pokuta za porušení karantény?

Tři miliony je horní hranice, kterou může člověk za porušení karantény dostat. Taková pokuta může být udělena za opakované nebo úmyslné porušení režimu.

„Pokud člověk nemá jídlo, nemůže samozřejmě umřít hladem, a pokud není jiná cesta a dojde si nakoupit, je možné to do určité míry tolerovat. Pokud někdo půjde do restaurace a bude se tam celý večer bavit, pak je taková pokuta zcela namístě,“ vysvětluje Prymula.

Kdo bude kontrolovat dodržování karantény?

Pravomoc ke kontrole mají hygienické stanice. S tím, jak počet lidí v karanténě přibývá, však nebudou tolik proaktivní, ale budou spíš reagovat na případné podněty. Stát může případně jednat o využití dalších orgánů.