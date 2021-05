Co když vir zesílí? Tempo rozvolňování vyvolává obavy epidemiologů, plánu chybí brzda

PRAHA S jarem a tím, jak vláda postupně fázuje svůj šestibodový scénář rozvolnění, se probouzí celá země. Od pondělí se mají vrátit žáci základních škol v celé zemi, otevřít všechny obchody a služby. Nadšení veřejnosti ale nesdílejí epidemiologové, ve kterých překotné tempo vyvolává obavy.

Česku se totiž unáhlené rozvolnění už dvakrát vymstilo. I kvůli tomu, že se vláda zdráhala včas zatáhnout za brzdu, když vývoj naznačoval zhoršení. Odborníci trnou, že se historie zopakuje.



Systém brzdění, kdyby se epidemie zase vymykala kontrole, vláda na rozdíl od rozvolnění nepředstavila. Dle vyjádření vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) pro Lidovky.cz by kabinet v případě špatných signálů vyčkával.

„Pokud by incidence rostla, musíme reagovat. Ale není to okamžitý akt, projevilo by se to až po několika týdnech,“ řekl serveru Lidovky.cz. Dodal, že počet nově nakažených za určitý časový úsek je velice důležitý, ale nikoli jediný ukazatel.

Odborníci z Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) však již upozorňovali, že hranici sto případů na sto tisíc obyvatel za jeden týden nemá vláda obcházet. Notabene proto, že Česko začalo uvolňovat dříve, než se pod kýženou hranici dostalo. Ke včerejšku metu zdolalo jen pět krajů ze čtrnácti. A navíc se toho uvádí do pohybu víc, než kolik experti doporučovali. Situace je podle nich pořád nestabilní a hladina covidu vysoko.

„V některých krajích se reprodukční číslo blíží jedničce nebo tam už je. A to ještě nedošlo k žádnému projevu rozvolnění, které bylo od pondělí představeno, jako jsou třeba služby,“ varuje viroložka a členka MeSES Ruth Tachezy. Koncem dubna skupina odhadovala reprodukční číslo na 0,9. Hodnota určující, kolik dalších lidí nakazí infikovaný jedinec, tedy stoupá.

Česko podle Tachezy zahájilo návrat k normálu na hodnotách, při nichž jiné země zavádějí restrikce. Hrozí tak, že republika znovu podlehne pocitu, že s létem virus zmizel, třebaže už tu je zkušenost, co se pak stane na podzim. Vláda slíbila, že se bude držet odborných doporučení, ale sklon podlehnout tomu, co si žádá lid, sílí, jak se kvapem blíží říjnové sněmovní volby.

Systém postavený na incidenci by měl mít podle Tachezy, členky MeSES, možnost regulovat oba směry vývoje epidemie – mít stejnou účinnost a rychlost i při vypínaní aktivit a činností, jakkoli je to nepopulární. Několikatýdenní čekání, jestli se zhoršující trend skutečně potvrdí, může vyústit v situaci, kdy už ho nepůjde zvrátit, a Česko se tak otočí ve stejném kruhu, jako po minulém létě nebo o Vánocích.

Tehdy se i přes varování lékařů a vědců z popudů netrpělivé a otrávené veřejnosti rozvolnila nařízení a otevřely obchody, služby i restaurace. Důsledek nemocnice pociťovaly ještě několik měsíců poté. Přetížené špitály se dlouhodobě potýkaly s přeplněností jednotek intenzivní péče, zdravotníci byli na pokraji svých sil a statistika úmrtí za první tři měsíce letošního roku pokořila ty dosavadní.

Očkovaných stále málo

Ministerstvo zdravotnictví ani po opakovaných žádostech a urgencích serveru Lidovky.cz nesdělilo, jak důsledně hodlá regulovat mobilitu a setkávání, pokud se grafy nákazy covidem začnou zhoršovat. Zda například v krajích, kde incidence případně začne růst, pošle žáky zase ze škol domů a po celé zemi zavře obchody. Třebaže by takovou informaci měli mít ředitelé škol, rodiče i majitelé provozoven, pokud už nepočítáme, že by jasný plán měl znát každý.

Argument, že letošní situace je jiná a tudíž si můžeme dovolit volné léto, protože už se očkuje, odborníci tak úplně nesdílejí. Vakcínu dle nich dosud nedostalo dostatečné množství lidí na to, aby si takovou benevolenci mohla země dovolit. „S tím, jak poroste proočkovanost, bude pravděpodobnost zvratů menší,“ nastínila Tachezy s tím, že v takovém bodě republika ještě není.

Jiné země si mohou dovolit rychlejší návrat do starých kolejí i proto, že uplynulé měsíce prožily v mnohem striktnějších lockdownech než Česko. Cifry nakaženosti a zátěže nemocnic jsou o dost nižší než v černých začátcích roku, ale nijak závratně nízké. Ve špitálech bylo ke včerejšku stále skoro 2,5 tisíce lidí s covidem.

Skupina MeSES nesouhlasí s tím, že kabinet spustil tolik rozvolnění najednou. „Opakovaně jsme říkali: pojďme začít s tím, co je prioritou pro všechny – tedy školy. Ale nemůžeme si myslet, že jsme v situaci, kdy můžeme otevírat vše ostatní,“ uvedla Tachezy.

Odborníci doporučovali, aby se i školy otevíraly vždy postupně a s odstupy, aby bylo možné sledovat, co to s epidemickou situací provede. Ve chvíli, kdy vláda otevírá několik dalších sektorů najednou, nejsou už schopni předpovědět, jaké to může mít dopady.

Ochota ctít omezení opadá

„Uvědomujeme si, že ta omezení jsou těžká, ale musíme se dívat dopředu dále než týden a na všechny části života najednou. Pokud se předčasně otevře jedna oblast, hrozí, že se naopak zase zdrží ostatní balíčky,” upozornil výzkumník Oxfordské univerzity a další člen MeSES Jan Kulveit.

Po dlouhém lockdownu (a společně s oteplováním) opadá ochota Čechů se nařízeními řídit, je to vidět na prostoústých a prostonosých obličejích na ulicích, případně v hloučcích před kavárnami a hospodami s výdejovým okénkem, třebaže i zahrádky na svoje povolení teprve čekají. Na vládu tlačí představitelé vyhladovělého byznysu i rozmrzelí voliči.

„Nelze jednat tak, že když lidé opatření nedodržují, tak raději vše otevřeme,“ komentuje současnou situaci Tachezy, podle které se kvůli hezkému počasí a lepším statistikám může mylně zdát, že jsme nad virem již vyhráli.

Strašák mutace

Odborníci nadále považují za důležité, aby se nepolevovalo v dodržování nařízení. Procento proočkovanosti obyvatel, které by přispělo ke komunitní imunitě, není dostatečné, nelze se na to spoléhat. „Jinak budeme mít problém a propásneme i léto, které by už mohlo být nadějnější,” varuje imunoložka. Prodělaný covid nemusí silou svých protilátek stačit, nemoc lze chytit opakovaně. Teprve na sedmdesáti procentech naočkované populace lze dle expertů hovořit o kolektivní imunitě. Takový cíl je daleko, podle statistik ministerstva zdravotnictví má Česko v současné době přes milion lidí, kteří dostali obě dávky vakcíny.

Důraz na potřebu vakcinace před uvolňováním klade i virolog Ivan Hirsch. „Musí se očkovat co nejrychleji, aby se zabránilo různým variantám viru,” řekl LN. Virus neustále vytváří nové a nové mutace sebe sama, a když se ty úspěšné dostanou do Česka, situace se může opět zhoršit a vir se šířit rychleji. S ohledem na nové mutace by se podle Hirsche mělo masivně sekvenovat a v případě, že se najde vzorek s mutací, měl by se jedinec či skupina izolovat na dva týdny, jako je tomu v zahraničí. Nedostatečnou kontrolu u lidí přijíždějících do Česka ze zahraničí kritizují i další odborníci, zejména s blížící se dovolenkovou sezonou.