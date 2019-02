‚Co krok, to perla.‘ KSČM hrozí vládě: Buď Petříček, nebo my

Praha Spor komunistů a vlády o směřování zahraniční politiky graduje. Hraje se o místo ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), který se stal trnem v komunistickém oku. Pokud zůstane, hrozí, že vypovědí podporu vládě.

„Máme velice vážné výhrady k zahraniční politice a k osobě pana ministra Tomáše Petříčka,“ zaznívá čím dál hlasitěji z řad komunistů. Poslední kapkou pro ně bylo schválení návrhu, který přednesl právě ministr zahraničních věcí, aby Česká republika uznala Juana Guaidóa prozatímním prezidentem Venezuely. Ten vláda podpořila a překvapivě se přidal i prezident Miloš Zeman. Prezident si do té doby notoval s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem v kritice Petříčkovy práce i rozdílných názorech na zahraniční politiku oproti vládě.

Rozhodne výkonný výbor

„Co krok, to perla, i tak by se dalo hodnotit dosavadní působení Tomáše Petříčka v čele resortu zahraničních věcí, žel, jasně v rozporu s národními zájmy naší země a s naprostou ignorancí jejích historických zkušeností,“ vyjádřil své rozlícení Filip.

Vládní postoj ohledně Venezuely vyhrotil situaci natolik, že komunisté teď zvažují vypovězení podpory vládě. Nejprve o tom však chce předseda rudé strany jednat s premiérem Andrejem Babišem, který doposud odráží výtky k výběru ministrů s jednoduchým argumentem. „Není to KSČM, kdo rozhoduje o tom, kdo bude nebo nebude ve vládě,“ konstatuje Babiš s tím, že právo na vyjádření svého názoru samozřejmě mají. Do personálního obsazení však zasahovat nemohou – nejsou součástí koalice.

Následovat má páteční sezení výkonného výboru (VV) KSČM, kde by se mělo podle místopředsedy Stanislava Grospiče jednat o tom, zda komunisté vypovědí toleranční patent.

Členové zatím v této otázce nemají jasno. „Co bude za týden, nebudu předjímat. Že je Petříček diletant, je více než zřejmé,“ reagoval na dotaz LN člen VV Zdeněk Ondráček. Zaručené není ani to, že někdo takové hlasování navrhne. „Osobně to navrhovat nebudu. Jsem zástupkyní středočeské organizace a na jednáních, která jsem absolvovala s jejími členy tento týden, tento požadavek zatím nezazněl,“ uvedla Miloslava Vostrá. Mezi příslušníky nejvyššího vedení zaznívají dokonce i hlasy proti. „Nepodpořím takový návrh. Hlavní bude příprava rozpočtu na další rok a plnění našich priorit v tomto roce,“ myslí si další člen VV Petr Braný.

Jaký postup nakonec komunisté zvolí, bude jasné až za týden. Smířlivou možnost, při které by neztratili tvář a zároveň by ze situace mohli něco vytěžit, nastiňuje ekonomický expert strany Jiří Dolejš. Má za to, že vypovězení tolerančního patentu je krajní řešení. „Minimem je požadavek VV na jasnější distanci od vlády zejména v zahraniční oblasti a více opoziční profilace strany například udaní a pokračující tlak na personálie,“ myslí si Dolejš.

‚Byla to volba menšího zla’

Odlišné názory na zahraniční politiku země přitom byly jedním z hlavních důvodů, proč komunisté nevstoupili přímo do vládní koalice. Navíc toleranční patent nic o směru zahraniční politiky neříká, tudíž nemůže být porušován. „O rozdílném pohledu na zahraniční politiku z hlediska programu hovoříme trvale. Podpora se týkala pouze vzniku vládní koalice za podmínek podpory známých sedmi bodů. I důvod podpory tolerance vzniku vlády jsme mnohokrát vysvětlovali – volba menšího zla,“ potvrzuje další členka VV Dana Lysáková.

Svědčil o tom už nesouhlasný postoj KSČM ke stanovisku, jaké vláda zaujala v rusko-ukrajinském konfliktu v Azovském moři. Stejně tak se nesetkávají v pohledu na nový ukrajinský zákon, který rozšiřuje řady ukrajinských válečných veteránů o někdejší banderovce.

Sociální demokraty, kteří tvoří součást koalice, nechává nelibost komunistů vůči Petříčkovi chladnými a o výměně svého ministra zatím neuvažují. Jejich místopředseda Roman Onderka chápe, že jsou komunisté vzhledem k jinému vnímání zahraniční politiky nespokojení. Potvrzuje však premiérova slova. „KSČM neurčuje, kdo za ČSSD bude sedět ve vládě ČR,“ odmítá vměšování komunistů do složení vlády Onderka.