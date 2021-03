Co možná nevíte o Kellnerovi: zahrál si ve filmu, pomáhal Cimrmanům a nerad se dělil o firmy

Praha Ve věku 56 let v sobotu zemřel český miliardář Petr Kellner. Jeho soukromí bylo zahaleno tajemstvím, nicméně několik zajímavostí o jeho životě novináři odhalili. Věděli jste například, že jako první v tuzemsku vlastnil legendární letoun Gulfstream?

Zdokumentované začátky

Jedním z prvních zaměstnání promovaného ekonoma byla funkce asistenta produkce na Barrandově ke konci osmdesátých let. Jeho působení ve filmových ateliérech je i kratičce zaznamenáno kamerou. Mihne se totiž ve scéně z bytového večírku Vilmy Cibulkové v debutu režisérky Ireny Pavláskové Čas sluhů z roku 1989.

Solitér

Uměl naslouchat, ale zásadní rozhodnutí stejně dělal sám, popisovali Kellnerův manažerský styl lidé z jeho okolí. A v podnikání jasně preferoval stoprocentní kontrolu v dané firmě před spoluprací s jinými akcionáři.

Srdce patriota

Kellner před lety zkoušel žít spíše mimo republiku, jeho ale i jeho děti to táhlo zpět. Říkal, že v rodné zemi zkrátka les voní jinak. I proto měl rozsáhlé nemovitosti v Jizerských horách. Jeho patriotismus se projevoval i ve filantropii. PPF je třeba spjata s polistopadovou érou Divadla Járy Cimrmana, jehož hry uměl Kellner bezmála zpaměti.

Miliardářovou vášní byla i soudobá česká fotografie. Skupina PPF je díky tomu největším sběratelem v tomto segmentu a za její peníze se podařilo obnovit Ateliér Josefa Sudka a vystavit v něm například díla Františka Drtikola. Český prvek zdůrazňoval i v byznysu. Třeba v Rusku a v Číně na to slyší.

Politický vliv

PPF se vždy pohybovala v prostředí státem regulovaných byznysů, a tak bylo prorůstání s politickým světem neodmyslitelné. Tři jména politiků jsou jednoznačně s Kellnerem spojená. Václav Klaus prosazoval cestu české privatizace a Kellner jí byl zářným příkladem. Později se zase miliardář postaral o bývalého státníka, když sponzoroval jeho institut. Exministr financí Ivan Kočárník sehrál klíčovou roli v privatizaci České pojišťovny do rukou PPF. Vrchním lobbistou Kellnera je exministr Vladimír Mlynář.

O vlivu skupiny na politiky se vyprávějí až fantastické historky. Špatná sázka na vítězství ČSSD a Jiřího Paroubka v roce 2010 je pravdivá, zato příběh o ovlivnění rozhodování ČNB je spíše výsledkem paranoie.

Mlčení o obchodech

Byznys se dělá, nemluví se o něm. Tak by se dalo charakterizovat počínání PPF. Média jako nejčastější odpověď na svůj dotaz po plánech či chystaných krocích skupiny slyšela „spekulace trhu akcionáři nekomentují“.

Bedlivě střežené soukromí

Petr Kellner zaměstnával desítky lidí jako ostrahu pro sebe i své děti. S médii téměř nemluvil, a když výjimečně „udělil“ rozhovor, dotazy snažící se hradbu proniknout odbyl tím, že „to má tak být, že se o něm nic moc neví“. Snímky k rozhovoru dovolil použít pouze jednou. Jeho fotografie, které se každoročně objevují ve výročních zprávách, média nesmí používat. Má jednoho syna Petra a z druhého manželství také tři dcery.

Pečlivě budovanou neviditelnost mu v posledních letech ale notně narušovala dcera Anna, která je v Česku úspěšnou parkurovou jezdkyní. Vyhrává závody a výroční ceny – a u těch se prostě fotografové nachomýtnou.

Klišé a fámy

Skoro pokaždé se ve větším Kellnerově profilu objevilo i to, že rád jezdil i s dětmi pod týpí. Jednou to sám okomentoval s jistou nadsázkou v rozhovoru pro HN tak, že od doby, co to řekl, pod týpím prakticky bydlí. Dalším oblíbeným klišé je opakování jeho přezdívek i lidmi, kteří ho nikdy nepotkali (novináři zejména).

Takže v rámci splnění této povinnosti: v centrále PPF se o něm mluví jako o PéKá, případně jako o Kellym. A přezdívka Veterinář z Dejvic má znamenat, že nejdříve uzdravil firmu, která byla v bídném stavu, pak ji výhodně prodal. Jednou z omílaných „zaručených“ informací o Kellnerovi třeba je, že vlastní ostrov v Karibiku. Měl tam však jen rozsáhlou nemovitost.

Král českého nebe

Pravdou však například je, že jako první v Česku si pořídil tryskáč Gulfstream – s nostalgickým jménem „Káně“. Pak z něj přesedlal na Boeing 737 upravený pro privátní klientelu. „Tráví na cestách mnoho času, proto chce cestovat pohodlně – vyspat se, osprchovat se a tak dále,“ přiblížil kdysi LN jeden z jeho blízkých spolupracovníků.