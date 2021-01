Co na čtvrteční tiskovce nezaznělo? Přísnější režim zakazuje příjezd zahraničním turistům

Pokud se budou restrikce dodržovat, potrvá dle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dva až tři týdny, než opadne počet covidových hospitalizací na mez, která umožní uvolnění. Co tedy úderem zítřejšího rána platí?

1. Volný pohyb

Na nočních hodinách se nic nemění, od 21. do 5. hodiny se mohou lidé na ulicích vyskytovat jen z vymezených důvodů: jdou do práce, za prací a z ní, venčí v půlkilometrovém perimetru od domu psa nebo musejí vyrazit, aby ochránili život, zdraví či majetek: třeba jim soused zavolal, že jim v chatě praskla vodovodní trubka.

Užších mantinetů se dostalo pohybu přes den. Ten už taky omezený byl, ale nyní se výslovně nařizuje, aby člověk zůstal doma, pokud vysloveně nemusí ven, třeba na nákup, k lékaři, na úřady. A aby se ani v domácnostech nestýkaly členové různých rodin. Zatím byla restrikce na veřejná místa, teď nařízení zapovídá i družení v obývácích: jde hlavně o apel, v soukromí policie těžko zkontroluje, kdo všechno je uvnitř.

Restrikcí nejsou dotčené procházky a pobyt v přírodě, ale i tam platí, aby při tom spolu byli jen lidi, kteří žijí v jednom bytě či domě. Pokud už někdo musí přijít do styku s širším okruhem osob, důrazně se doporučuje dvojkový respirátor.

2. Příjezd do země

Docela nenápadně vláda nařídila, že do České republiky nesmí přicestovat cizinci, kteří tady nestudují nebo nepracují. Rekreační důvody jsou zakázané. Podobnou cestou se vydává řada zemí, třeba Norsko nebo Dánsko, úplnou dočasnou izolaci zvolil Izrael.



Není zakázané odjet z České republiky, to udělal vláda loni na jaře a soudy později vyjasnili, že to nejde, protože to odporuje ústavnímu pořádku. Našinec můře odcestovat, ale je třeba, aby počítal s tím, že řada států také omezuje vstup na svoje území. Může vyžadovat čerstvý negativní test, karanténu, nemusí pouštět než pracovníky a studenty. Informace o podmínkách, jaké jednotlivé země vyžadují, jsou na webu ministerstva zahraničí.

3. Ubytování

Na vysvědčení teď navazují pololetní a první turnus jarních prázdnin, pročež vláda zpřísnila možnosti hotelového ubytování. Z dovolenkových důvodů se do nich nesmělo ani před novým opatřením, ale rodiny využívaly laxnější formulace: jeden z rodičů prohlásil, že přijíždí z pracovních důvodů, a za ním následovala žena s dětmi a sáněmi.

Možnost ubytovat se z pracovních nebo byznysových důvodů zůstává, aby třeba řemeslníci nebo dělníci nebyli nahraní. Kdo přijede, bude ale muset doložit písemný důkaz od svého zaměstnavatele, případně od toho, kdo si ho objednal - to se týká živnostníků, co třeba přijeli do obce překovat chodník, a musejí u toho někde přespávat. Hoteliér musí doklady uchovat, dokud u něj host pobývá. Jestli se to děje, budou kontrolovat tandemy policistů a lidí z České obchodní inspekce.

Každý pořád může odjet na svoji chatu, ale nově si tam nesmí vzít nikoho, s kým už tak jako tak nežije. I u tohoto je nízká kontrolovatelnost. A existuje ještě jeden způsob, jak se legálně dostat na hory nebo do přírody. Lze si sjednat chalupu či apartmán přes smlouvu o krátkodobém pronájmu, to vláda nijak nereguluje. Oproti hotelu je výhodou, že tam rodina nepřijde do styku s personálem nebo dalšími hosty.

4. Návštěvy nemocnic

Jsou zakázané návštěvy ve zdravotnických zařízeních s akutními lůžky, s výjimkami: smí se za dětmi, umírajícími, nesvéprávnými a za rodičkami: za těmi jen druhý rodič, nikdo jiný.

Do léčeben či domovů důchodců se nadále smí, ale s čerstvým PCR testem a dvojkovým respirátorem na ústech, jinak ne.

5. Obchody

Otevřeno mají i nadále krámy s nezbytnými potřebami, kam vedle jídla a léků spadají taky papírnické výrobky a dětské šaty s botami. Trhy se zapovídají vyjma pojízdných prodejen s potravinami a drogérií v obcích, kde to jinak koupit nejde.

Po deváté večer smí mít otevřeno leda čerpací stanice, obchody na nádražích, letištích a ve zdravotnických zařízeních. Večerky ne, a už to platilo, třebaže doržování vázne. Dovážka není pravidlem dotčená.