Co čeká Česko v roce 2050? ‚Chybí nám vztah k půdě. Pojďme se chovat jako Homo sapiens,‘ vyzývají odborníci

Praha Jaké změny čekají Česko v nejbližších letech v souvislosti se změnou klimatu? U příležitosti dnešního Mezinárodního dne životního prostředí jsme se zeptali odborníků. Odpovídali Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, biolog a přední odborník na rovnováhu mezi vegetací a sluneční energií Jan Pokorný i geolog a klimatolog Václav Cílek.

Stránka 1 ze 4 Další stránka

Jak se může česká krajina a zdejší podmínky změnit do roku 2030 či do roku 2050?

Zdeněk Žalud: Teplejší klima způsobí vyšší počet extrémních událostí, kdy kromě zmíněného sucha se budou objevovat i častější povodně. Jsou to dvě strany jedné mince způsobené zesílením tzv. skleníkového efektu naší atmosféry. V oblasti fauny se bude zvyšovat počet invazivních druhů, kdy např. v oblasti zemědělství se může jednat i o významné škůdce. Obdobně i v rostlinné říši, kdy invazivní druhy na mnoha místech vytlačí druhy domácí. Samostatnou kapitolou v krajině jsou naše lesy, jejichž charakter se změní směrem k lesům smíšeným a lesy smrkové budou jen ve vyšších pro ně pěstitelsky vhodných nadmořských výškách.

Postupně se zvyšující teplota způsobuje vyšší výpar vody z krajiny. I v letech srážkově normálních se tak budou více projevovat dopady sucha. A v letech srážkově chudých (obdobně jako v 2015, 2017,2018) se projevy sucha budou projevovat dramatičtěji. Sušší půda bude náchylnější k vodní, ale i větrné erozi. Ta společně s dalšími degradačními faktory jako je např. utuženost půd zvýší ohrožení půdní úrodnosti.



Václav Cílek: Je to velká otázka, protože okolo roku 2050 má dojít k ochlazení. Protože slábne cirkulace Golfského proudu, ačkoliv trendově to vypadá na oteplování a tedy odchod části lesa. Budou se oteplovat tropy a ochlazovat střední šířky, my jsme v rozhraní, kdy není jasné, jestli bude proud při nás teplejší nebo studenější. To, co se teď děje, zřejmě není vymírání, ale rozpad ekosystému. Jeden ekosystém je nahrazován druhým. Jedna příroda končí, druhá přichází a mezi tím je problém přechodu.



Jan Pokorný: Z krajiny zmizely drobné mokřady, prameniště. Mokřadní rostliny snášejí zatopení vodou, takže při záplavě nedochází ke škodám, voda zůstává v krajině, odpařuje se, vrací se zpět jako drobný déšť a rosa, vyrovnávají se tak teploty. Navíc, krajina se nepřehřívá a je tak umožněn přísun vlhkého vzduchu od moře.

Bylo sepsáno mnoho různých strategií a akčních plánů ale zůstaly velké odvodněné lány, ze kterých voda rychle odtéká a které se přehřívají po sklizni. Takový způsob hospodaření vede k degradaci půdy. Rozkládají se organické látky v půdě, která se postupně stává substrátem bez života a zhutňuje se. Postupně mizí běžné druhy savců, ptáků, nemluvě o hmyzu atd. Jsou obdivuhodní jednotlivci, kteří se místně na svých majetcích pokoušejí o nápravu. Zemědělcům a lesníkům by měla být přiznána role tvůrců místního klimatu, do značné míry ovlivňují i množství a kvalitu vody, která z kulturní krajiny odtéká.

Pokud se nezmění radikálně způsob dotací, bude naše krajina dále vysychat a druhová rozmanitost klesat.