Co se bude jmenovat po Gottovi? Hovoří se o letišti, ulicích či mostech

PRAHA V Česku už se rozjíždějí další úvahy o tom, jak Karla Gotta posmrtně uctít. V jeho rodné Plzni se zrodila úvaha přejmenovat místní Nové divadlo. Pokud by se nápad ujal, neslo by zpěvákovo jméno. Iniciativa pochází z hlavy někdejšího starosty čtvrtého městského obvodu Michala Chalupného (ČSSD).

„Karel Gott byl určitě nejvýznamnější kulturní osobností z Plzně za několik posledních desetiletí a určitě si ve svém rodném městě zaslouží památku,“ řekl Chalupný.



Primátor západočeské metropole Martin Baxa (ODS) ale zatím velí spíše k vyčkávání. „Od úmrtí Karla Gotta uplynuly řádově desítky hodin. Nyní je čas truchlit, vyjadřovat soustrast rodině. Co se týče dalších kroků, počkáme na podněty od občanů. Teď by cokoli jiného bylo předčasné,“ řekl LN Baxa.

Pouhý den po úmrtí Václava Havla se v roce 2011 objevila myšlenka pojmenovat po něm pražské letiště v Ruzyni. S ideou ale přišel „nepolitik“ – režisér Fero Fenič. Pro svůj záměr navíc získal jak řadu známých osobností, tak i množství občanů, kteří se podepisovali pod internetovou petici za změnu názvu. Letiště dnes nese Havlovo jméno, přejmenováno bylo rok po jeho pohřbu.

Ulice, náměstí, most

Symbolicky zvěčnit svého dlouholetého občana hodlá i Praha 5. Nepůjde však cestou přejmenování některé ze stávajících ulic. Naopak využije fakt, že se mezi autobusovým terminálem Na Knížecí a Smíchovským nádražím bude stavět celá nová čtvrť.

„Jako vyjádření pocty jeho celoživotnímu dílu bychom po něm chtěli pojmenovat vhodné a zejména důstojné místo v Praze 5. V této chvíli zvažujeme pojmenování nové ulice či náměstí v plánovaném projektu Smíchov City,“ uvedla starostka Renáta Zajíčková (ODS).

Vedení Prahy 5 uvažuje i o tom, že by Gottovo jméno nesl multifunkční sál, který by měl v budoucnu vzniknout. „Vhodným místem by byl objekt v parku Sacré Coeur, na který již máme zpracovanou objemovou studii,“ dodal místostarosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).

Místostarosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) zase zmiňuje krátký most, který vede z Masarykova nábřeží na Slovanský ostrov. Na něm shodou okolností stojí palác Žofín – místo Gottova posledního rozloučení s fanoušky z řad veřejnosti.

Uctění Gottovy památky se ale řeší i na úrovni celopražského magistrátu. Primátor metropole Zdeněk Hřib (Piráti) zmínil, že v úvahu připadá pojmenování některého z veřejných prostranství ve městě. Po někdejším prezidentu Havlovi se třeba jmenuje i náměstíčko, které sousedí s Novou scénou Národního divadla.

12.: říjen: den státního smutku

Dvanáctý říjen, kdy bude Gott pohřben, se stane i dnem celostátního smutku. Už ve středu o tom rozhodla vláda. České vlajky na úřadech tak budou staženy na půl žerdi. Jiný přesný předpis pro smuteční den neexistuje.

Státní smutek byl v zemi naposledy vyhlášen před osmi lety, když zemřel první polistopadový prezident Havel. Tehdy země oficiálně truchlila dokonce tři dny v kuse.

Před pražskou vilu zpěváka Karla Gotta se jeho památce přišla poklonit až stovka lidí všech generací.

Ihned poté, co se dozvěděl o Gottově skonu, nechal prezident Zeman stáhnout vlajky na půl žerdi jak na Pražském hradě, tak na zámku v Lánech. Zástavy tak budou vlát až do posledního rozloučení s mnohonásobným zlatým slavíkem. Plzeň také na radnici vyvěsila černou vlajku.