Zvířata byla usmrcena už před zákazem, tvrdí kožešinové farmy. Inspektoři zahájili kontroly

PRAHA Začal platit celoplošný zákaz kožešinových farem. Od února nesmí chovatelé zabíjet zvířata výhradně za účelem získaní kožešin. „Veškerá zvířata už byla usmrcena, farmu zakonzervuji a uvidím, co bude dál,“ říká majitel největší české kožešinové farmy. Státní veterinární správa začíná provádět kontroly, chovateli, který neukončil činnost, hrozí až půl milionová pokuta.

„Všechna zvířata na kožešinových farmách byla usmrcena už v listopadu,“ říká pro server Lidovky.cz majitel největší kožešinové farmy v Čechách David Vojtíšek. Živočichové se běžně zabíjejí a kožkují ke konci roku v listopadu, když jejich srst vykazuje kožešinovou zralost. „Později už je kožešina přerostlá a ztrácí hodnotu, proto jsme norky museli vybít už na konci loňského roku,“ vysvětluje Vojtíšek.

„Kožešiny jsme zpracovali a budeme je prodávat na jaře,“ tvrdí majitel největší české kožešinové farmy ve Velkém Ratmírově na Jindřichohradecku. Vojtíškova farma čítala patnáct tisíc norků. Kdyby neplatil od letošního února zákaz kožešinových farem, Vojtíšek by usmrtil přibližně 11 500 produkčních zvířat.

„Musel jsem usmrtit i chovné norky, kteří měli mnohonásobně vyšší hodnotu něž ti produkční,“ stěžuje si Vojtíšek, jenž vlastnil okolo 3500 chovných zvířat. Kožichy plemenných norků bude prodávat stejně jako kožichy produkčních, ovšem za minimální cenu. „Jsou to chovná zvířata, a tak mají nekvalitní kožich, chovají se na reprodukci,“ vysvětluje majitel farmy.



Půl milionová pokuta

„V první dekádě února proběhne z naší strany kontrola ve všech českých kožešinových farmách,“ říká pro server Lidovky.cz tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. V České republice je registrováno celkem devět kožešinových farem. Veterinární inspektoři budou prověřovat, zda daná farma skutečně ukončila činnost. „Předpokládáme, že naprostá většina farem už zvířata usmrtila a jejich kožichy zpracovala,“ dodává Majer.



Když Státní veterinární správa ke konci loňského prováděla na kožešinových farmách běžné kontroly, většina zvířat už byla usmrcena. „V závěru roku byli kolegové na několika farmách, včetně té největší v České republice, a žádná zvířata tam už nebyla,“ říká tiskový mluvčí Státní veterinární správy.



Novela, která platí od 31.ledna letošního roku, zakazuje „chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin“. Vztahovat se má na chov lišek a norků, nikoli například králíků nebo nutrií, tedy zvířat, která se využívají i na maso. Pokud by na farmě majitel nadále choval a zabíjel zvířata za účelem získávání kožešin, hrozí mu až půl milionová pokuta. „Chovatel by tak porušil zákon na ochranu zvířat proti týrání,“ vysvětluje Majer.



Chovatel může zvířata nadále chovat, nicméně je nesmí zabíjet výhradně za účelem získání kožešin. „Samozřejmě, když někdo chce chovat norka jako domácího mazlíčka, zákon mu to nezakazuje,“ podotýká tiskový mluvčí Státní veterinární správy.



Zakonzervovaná farma

„Zařízení na farmě zůstalo, to nechám zakonzervované jeden rok a uvidím, jak se to bude dál odvíjet,“ říká majitel největší kožešinové farmy v Čechách, který bude usilovat o zrušení zákazu nebo o to, aby dostal adekvátní kompenzace od státu. „Ve všech vyspělých státech, kde nastal nějaký zákaz, bylo minimálně přechodné období deset až patnáct let, nebo adekvátní kompenzace. U nás není ani jedno, ani druhé,“ rozčiluje se Vojtíšek.



„Předpokládám, že všechna zvířata byla zkožkována a žádná nezbyla. Tím pádem není žádné zvíře, o které je nutné se postarat,“ říká pro server Lidovky.cz Lucie Hemrová z organizace Svoboda zvířat.