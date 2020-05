Co se znovu otevírá a co se kde (ne)smí? Přinášíme výčet změn ve vládních restrikcích

PRAHA Pesimista vidí konec protikoronavirových restrikcí ještě v ­dáli, optimista má důvod k ­radosti. Po více než dvou měsících se uvolňuje největší balík opatření, což znamená, že si lidé mohou dojít na zahrádku restaurace, do nákupního centra či k holiči. Nejde o poslední fázi rozvolnění zákazů, ta má přijít až 25. května, kdy je v plánu otevřít i vnitřní prostory restaurací, hotely a do ulic by se měly vrátit taxíky.

To vše je ale podmíněné dodržováním přísných pravidel, nadále platí povinnost nosit roušky, udržovat dostatečný, alespoň dvoumetrový odstup od cizích lidí a dbát na pečlivou osobní hygienu. Křivka počtu nakažených nemocí covid-19 se zatím vyvíjí příznivě. Ale jen pokud virus znovu nezačne nabírat na síle, kývnou epidemiologové vládě na další uvolnění. Jaká tedy přicházejí nyní?



Restaurace

K dosud někde praktikovaným výdejním okénkům přibyl bonus – restaurace, hospody a další smějí otevřít zahrádku. Těsno na nich nebude. Ti, kdo přijdou společně, si sice mohou sednout k jednomu stolu, od těch ostatních i od kolemjdoucích je však musí dělit aspoň 1,5 metru. Dumat, jak pít a ­jíst s rouškou na ústech, hosté nemusejí – po dobu konzumace smí ochrana úst a nosu zůstat dole. Naopak kdo roušku nesundá, je obsluha.

Vnitřní prostory musejí zůstat i nadále uzavřené, povoleno je však pustit hosty na toaletu. U vchodu musí provozovatel poskytnout dezinfekci, po odchodu strávníka se musí dezinfikovat stoly i židle, výdejové okénko musí projít očistou každé dvě hodiny. Smůlu mají ti, kdo mají teplotu vyšší než 37 stupňů, a to v případě zákazníka i obsluhujícího. A jak zaplatit? Ideálně bezkontaktně.

K omezení otevírací doby jen na denní provoz, jak se spekulovalo před několika týdny, nedošlo. „Otevírací doba omezena není. Bude odpovědností každého provozovatele, aby uhlídal dodržování prevence i v pozdějších hodinách, kdy se méně jí a více popíjí alkohol, a tím může docházet k častějším přestupkům vůči základním preventivním opatřením,“ uvedl pro LN ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s­ tím, že v případě nedodržení daných povinností hrozí provozovateli sankce až tři miliony korun.

Kadeřnictví, holičství, kosmetika

Po „výluce“ znovu otevírají kadeřnictví, kosmetické salony, pedikúry a masáže. Všichni, kdo vykonávají tuto činnost, musejí mít při poskytování služby nejen roušku, ale i ­ochranný štít a rukavice. Jediní, pro koho ochrana rukou není povinná, jsou kadeřníci. Jednotliví zákazníci musejí být od sebe alespoň dva metry. Dezinfekce by měla „téct proudem“, k dispozici musí být pro zákazníka, zkrášlovači si musejí ruce vydezinfikovat pokaždé, jdou-li se věnovat někomu jinému, a řádně očištěné by měly být všechny pomůcky vždy, když se na židli klienti vystřídají. I tady platí pokyn, že kdo si naměří zvýšenou teplotu, má zůstat doma. Povinnost měřit zákazníky při příchodu sice není, pokud se však z provozovny roznese nákaza, hygienici ji zavřou.

Divadla, kina, koncerty

Nově až stovka lidí smí ode dneška zavítat do divadla, kina, na koncert či na jiná umělecká představení. Všude tam provozovatelé musí zajistit, aby aspoň jedna osoba kontrolovala, zda jsou dodržována všechna pravidla. Ta mají být divákům k dispozici na informačních tabulích, letácích či obrazovkách. Prostor pro odložení kabelek či svršků bude značný – tam, kde jsou pevně umístěné sedačky, je povoleno sedět jen v ­každé druhé řadě, vedle sebe mohou být maximálně dva diváci, od těch dalších je musí dělit aspoň jedno sedadlo. Tam, kde je sezení volně, musejí být židle rozmístěny tak, aby si vedle sebe mohla sednout pouze dvojice, od ostatních ji pak musí dělit znovu alespoň 1,5­metru.

Ve frontě na vstupenky musejí lidé stát alespoň dva metry od sebe. Platit by měli ideálně bezkontaktně. Toalety musejí být vybaveny dezinfekcí. Žádný chlebíček, popcorn či kola. Divadelní bary i ­občerstvení kin zůstaly zavřené. Než začne představení, vše musí být vydezinfikováno.

Muzea a galerie

Kulturně se vyžít je znovu možné i ­v muzeích a galeriích. Ve stejný čas může mezi uměním procházet maximálně stovka lidí. Ale pozor, v menších galeriích a muzeích to musí vycházet tak, aby byl nejvýše jeden zákazník na deset metrů čtverečních. Ti, kdo se přišli pokochat, od sebe musejí být vzdáleni aspoň na dva metry, s výjimkou členů domácnosti. U vstupu musí provozovatel zajistit dezinfekci. Umělci mít roušku nemusejí, diváci ano.

Obchodní centra

Ode dneška jsou otevřená nákupní centra a vůbec obchody s prodejní plochou větší než 2500 metrů čtverečních, které musely mít dosud zavřeno. Zavřené však dál zůstaly stravovací provozy a odpočinkové zóny. Platí, že by měly být dodržovány dvoumetrové odstupy nejen od ostatních zákazníků, ale i­ od personálu. Dezinfekce ­musí být zákazníkům k dispozici už u ­vchodu. Nově si lidé vedle ­obuvi mohou vyzkoušet i oblečení. Platí však, že zákazník si­ nejdříve musí vydezinfikovat ruce.

Pokud zboží vrátí či reklamuje, musí je v obchodě oddělit od ostatního zboží na 24 hodin, teprve pak ho poskytnout dalším zájemcům. Pokud má nákupní centrum plochu větší než pět tisíc metrů čtverečních, musí nad dodržováním pravidel bdít aspoň jeden člověk. Co všechno je nutné dodržovat, poradí informační tabule či letáky rozmístěné po obchodním centru. Dětské koutky a jim podobné zařízení jsou dál zakázány.

Školy

Do lavic ode dneška znovu smějí studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. A to z důvodu přípravy na závěrečné zkoušky. Podobné rozvolnění se týká žáků devátých tříd základních škol. Pro návrat do lavic však platí několik pravidel: výuka smí probíhat ve skupinách v maximálním počtu patnácti lidí, což platí pro všechny typy škol. Žáci a studenti by se neměli shlukovat na jednom místě a ­školy by na to měly také dohlédnout. Účast je dobrovolná. A zapovězená tomu, kdo má jakékoliv příznaky onemocnění covid-19, tedy horečku, kašel, dušnost či náhlou ztrátu chuti a­ čichu.

Svatby

Komorním svatbám je konec; kromě snoubenců, jejich svědků a oddávajícího mohou být přítomni i další lidé – tak, aby všech dohromady bylo maximálně sto. Snoubenci nemusejí mít během obřadu roušku. Zatímco všude jinde musí být dodržován řídký provoz, na svatbách se dvoumetrové odstupy dodržovat nemusejí. Po obřadu se vše musí řádně vydezinfikovat. Stejná pravidla platí pro uzavření registrovaného partnerství.

Bohoslužby

Bohoslužby ode dneška mohou pojmout až sto osob, ty mezi sebou musejí mít dvoumetrové rozestupy. Neplatí to pro členy společné domácnosti. Všichni účastníci­ si musejí vydezinfikovat ruce a ­mít roušku. Sundat si ji mohou při přijímání eucharistie. V ­tomto případě zase platí heslo „hlavně dezinfikovat“ pro kazatele – před i po jejím podání. Co ovšem kazatel musí vynechat, je pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou. A neměl by bohoslužbu zbytečně prodlužovat. Naopak by se mělo větrat a­ dezinfikovat madla, kliky a lavice. Při bohoslužbě, ale i svatbě nebo křtu by se lidé měli pohybovat jen v bohoslužebném prostoru, další místa v kostele jsou zapovězena. Kostely mohou být otevřeny i pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.