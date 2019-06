‚Co tady děláš, v*le? Toto je chrám,‘ měl útočit muž z neziskovky na strážníky. Zpacifikovali ho, je na neschopence

PRAHA Po nedělním zásahu pražských strážníků v sociálním centru Naděje skončit pracovník sociálního centra Naděje v pracovní neschopnosti. Ředitel centra popsal zásah jako brutální, policisté byli prý navíc velmi vulgární. Pražská městská policie se proti tvrzení ohradila a událost popsala ve zcela odlišném světle.

V neděli před devátou hodinou ranní vkročila do sociálního centra Naděje pod známou pražskou křižovatkou U Bulhara dvojice strážníků. S sebou měla písemnost od Obvodního soudu pro Prahu 4, kterou měli muži zákona doručit osobě, jež adresu U Bulhara 46 na Praze 1 uvedla jako doručovací. Do této chvíle se popis událostí toho dne shoduje u zaměstnanců sociálního centra i pražské městské policie. Dále se ale radikálně rozcházejí.

Podle strážníků na dotazy, zda se na místě nachází hledaná osoba, klienti centra vůbec nereagovali. Poté prý oslovili také jednoho ze zaměstnanců centra. Ten je měl uvítal slovy: „Co tady děláš ty vole? Nemáš tady co dělat, vypadněte, toto je chrám, mě blbosti nezajímají,“ popsala v prohlášení pro server Lidovky.cz mluvčí Městské policie hl. m. Prahy Irena Seifertová.

Poté prý strážníky následoval ven, kde s ním chtěli v řešení situace pokračovat. Muž byl měl být ale dále agresivní a vulgární. „I kdyby tady někdo byl, vám to neřeknu. Znáte ho*no, naučte se zákony. Stejně jsem úplně nekompetentní a vy si to odnesete. Dej mi číslo. Tady sou všude klienti, ti to viděj,“ měl hulákat na strážníky podle oficiálního vyjádření městské policie zaměstnanec Naděje.



Strážníci měli nekompetentnost muže situaci vyřešit uznat a následně nasednout do služebního auta. Odjíždějící policejní vůz ale prý řvoucí muž doběhl a křičel na posádku: „Dej mi číslo vole, kam jedete volové, to si odneseš,“ přičemž podle výpovědi strážníků na automobil útočil pěstmi a pokoušel se otevřít dveře u místa spolujezdce.

„Hlídka tedy muže vyzvala, ať zanechá svého jednání, navíc s výzvou k prokázání totožnosti. Pokud výzvě nevyhoví, bude předveden na Policii ČR,“ popsala zásah strážníků Seifertová. Muž se měl následně pokusit odejít, což činitelé pochopili jako neuposlechnutí výzvy a za pomocí pout, chvatů a hmatů zaměstnance centra zpacifikovali.

Následně byl odvezen na služebnu do ulice Krakovská, kde mu prý bylo nabídnuto ošetření, ačkoliv neměl podle policistů žádná viditelná zranění. To odmítl a strážníci ho následně propustili s tím, že budou jeho chování řešit jako přestupek neuposlechnutí úřední osoby a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci.

Vulgární byli naopak policisté, tvrdí ředitel

Výpověď poraněného muže, zprostředkovaná ředitelem centra Janem Kadlecem, ale staví zásah policistů do zcela jiného světla. „Strážníci chtěli vstoupit do našeho střediska s cílem předání nějaké zásilky. Sdělili jsme jim, že nemají právo do centra vstupovat, jelikož se nejedná o živnostenskou provozovnu. Zároveň jsme uvedli, že nemáme právo jim sdělovat, zda se u nás nachází konkrétní osoba,“ brání postup svého zaměstnance Kadlec s odvoláním na výklad ministerstva vnitra i práce a sociálních věcí.

Následně měli strážníci začít být vulgární a zhruba čtyřicetiletý zaměstnanec centra chtěl znát jejich služební čísla. Ta si prý strážníci zakryli, což ale ve svém prohlášení městská policie popírá. Když chtěli odejít, chtěl si prý muž nafotit poznávací značku jejich vozu. Podle Kadlece to mohlo policisty vyprovokovat k agresi. „Při odjíždění ho srazili na zem dveřmi vozidla, zaklekli na něj a nasadili mu pouta,“ uvedl ředitel.

Údajně poranění koleno muže. Šrámy na krku muže.

Zde se obě výpovědi opět začínají shodovat, podle obou stran strážníci muže propustili. Zatímco městská policie však tvrdí, že muž neměl viditelná zranění, fotkami přiloženými k tiskové zprávy centra se snaží jeho ředitel dokázat opak.



„Zranění vznikla během zásahu policistů. Jedná se o povrchová zranění, až na poraněné rameno, se kterým měl už před tím chronické problémy a v kombinaci se zraněním po zásahu strážníků to vyústilo v pracovní neschopnost,“ uvedl pro server Lidovky.cz Kadlec. Se zástupci zákona mají prý podobné zkušenosti i z minulosti.

„Podobné problémy máme s policií častěji. Chápu frustraci policistů, kteří potřebují vyřídit svůj úkon a vyžádat si soudní příkaz je administrativně náročné. Vznikající bezmoc však někteří policisté nezvládají a vylévají si zlost na zaměstnancích, kteří s tím nemohou nic dělat. Není naším cílem vrhat špatné světlo na policii, ale stává se, že jsou na naše pracovníky vulgární a odmítají naše vysvětlení přijmout. Zatím ale nikdy nikoho neodvezli ani neinzultovali,“ popsal Kadlec.

Městská policie se ohrazuje, centrum zvažuje právní kroky

Pražská městská policie se proti tvrzení pracovníků centra důrazně ohradila. „Naši strážníci na místě postupovali profesionálně, v souladu se zákonem, nikoho verbálně ani fyzicky nenapadli. Naopak se snažili situaci vyhrocenou zaměstnancem Naděje co nejrychleji ukončit. Není pravdou, že by si ‚frustrovaní strážníci‘ vylévali zlost na zaměstnancích Naděje ani na jejich klientech,“ uvedla v oficiálním prohlášení.

Podle slov ředitele centra Kadlece nyní po konzultacích s právníky centrum zvažuje právní kroky. „Důležité je, aby se naši zaměstnanci cítili bezpečně a mohli dělat to, co je náplní jejich práce - pomáhat lidem bez domova,“ uvedl ředitel.



Pochroumané rameno, které mělo způsobit pracovní neschopnost muže.

Pro server Lidovky.cz také dodal, že ho případ momentálně práce neschopného procovníka mrzí v po osobní rovině. „Je naším dlouhodobým zaměstnancem, v srpnu u nás bude dva roky. Zrovna on je ochotný poskytovat hygienické služby klientům, kteří je potřebují. To znamená, že jim pomáhá se odvšivit, vyměňuje zasvrabené oblečení. To je hodně těžká práce. Pomáháme tím ostatně i policii,“ myslí si Kadlec.



Městští policisté naopak tvrdí, že řadě klientů centra U Bulhara poskytli v minulosti pomoc. „Doporučujeme tedy řediteli sociálního centra NADĚJE Janu Kadlecovi pro příště vážit slova. Jeho slova totiž dehonestují práci našich strážníků velmi zásadním způsobem. S ohledem na uvedené a ve snaze zabránit další bezdůvodné dehonestaci se hodlá městská policie proti nepravdivému nařčení bránit,“ uzavřela prohlášení mluvčí Seifertová.