Co ukázaly volby? ODS opouští tradiční bašty, tradiční levice ustupuje a posiluje parlamentní opozice

Vítězem prvního kola se stalo hnutí ANO 2011, kdy získalo nejvíc hlasů v celkem sedmi obvodech ze celkových 27, kde se hlasovala. V jednom, Bruntále, dokonce jeho kandidát Ladislav Václavec (za ANO) postoupil přímo do Senátu ziskem přes 58 procent hlasů. V dalších šesti okrscích kandidáti hnutí postupují do druhého kola z prvního místa, dalších jedenáct pak z místa druhého.

Oproti předešlým volbám do Senátu je však ANO 2011 poprvé v roli opoziční strany. „Byť se třeba do druhého kola nedostali, tak na třetích příčkách jsou nezávislí nebo SPD. To zvyšuje možnost kandidátů ANO uspět v druhém kole, ale to nepředbíhejme,“ řekl serveru Lidovky.cz politolog Lukáš Valeš.