Co vzkázal Zeman medailemi? Podle expertů dál vede svůj boj a ukazuje, kdo je pánem situace

Podle dlouholetého mluvčího prvního českého prezidenta Václava Havla a odborníka na etiku Ladislava Špačka představuje státní vyznamenání udělované 28 října nejvyšší projev vzájemnosti státu a jeho obyvatel.



„Je to jeden z významných symbolů české státnosti. Vedle dalších aktů, symbolických projevů či dalších ceremoniálů, se tím vytváří pocit kontinuity s naší minulostí. Je to přesně to, co vytváří v lidech pocit hrdosti na stát, když vidí, jak významné osobnosti získávají státní ocenění,“ uvedl pro Lidovky.cz Špaček.



„Prezident republiky v zastoupení státu, protože reprezentuje nejvyšší státní moc, tím dává najevo, že si stát váží osobností, které přispěly k jeho svobodě, jeho demokratickému charakteru či jeho mezinárodní dobré pověsti,“ dodává.



Den vzniku samostatného Československa je pro takový slavnostní akt podle Špačka jediným myslitelným termínem. „Bylo zapotřebí tento den znovu uvést jako den, kdy se zrodil demokratický československý stát. Není významnějšího dne v kalendáři, než je 28. říjen, kdy Češi spolu se Slováky vytvořili demokratický stát. Republiku, která svým způsobem existuje přes všechny strázně a bouře, které se přes ni přehnaly dodnes,“ uzavírá.