Co zbude z ‚malé Moskvy‘? Ve hře o osud části pražské Stromovky je na tahu Kulhánek, Rusko hrozí odvetou

PRAHA Diplomatická krize mezi Prahou a Moskvou, prohloubená výbušnou kauzou Vrbětice, obnažila letitý svár o nemovitosti, který pro česko-ruské vztahy představuje pověstné kuří oko. Jde o lukrativní pozemky a na nich stojící stavby. Zaznívají výzvy k napravení křivd i hrozby vyvlastněním.

Ne nadarmo se říká, že procházka výstavní pražskou čtvrtí Bubeneč připomíná výlet do Ruska, území se příznačně přezdívá „malá Moskva“. Nejen že zde v rozsáhlém objektu sídlí ambasáda Ruské federace, reprezentativní vily v jejím širším okolí totiž vlastní zejména movití Rusové. Ne každému je to po chuti, zvlášť vedení metropole a její šesté městské části. S ohledem na jednu z výslednic případu Vrbětice – nucený odchod podstatné části ruských agentů „převlečených“ za diplomaty zpět do Ruska – proto pražské orgány hodlají využít situaci k okleštění plochy obývané Rusy.



Trnem v oku je Praze zejména zábor části lesoparku Stromovka (viz grafika), k němuž došlo v roce 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Tehdy se zde utábořili vojáci a využívali park jako základnu. „Rozloha Velvyslanectví Sovětského svazu se poté rozrostla o část parku Stromovka trvale a nic na tom nezměnil ani odchod okupačních vojsk v letech 1990 a 1991. Cílem je uvést rozlohu Velvyslanectví Ruské federace do stavu před 21. srpnem 1968,“ stojí v materiálu schváleném radními.

Magistrát též žádá, aby v místě došlo k obnovení veřejně přístupné zeleně a aby zmizel vysoký plot, který pozemek obepíná.

Majitelem zhruba půl hektaru velkého pozemku s pěti obytnými domy, které Rusko získalo do vlastnictví v loňském roce, je Diplomatický servis, příspěvková organizace českého ministerstva zahraničí. „Nechceme vyvlastňovat domy, které má Ruská federace postavené na zmíněném pozemku, žádáme však, aby se území zpřístupnilo občanům tak, jak bylo přístupné dříve, protože bylo oploceno neoprávněně,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Premiér Andrej Babiš (ANO) přislíbil, že se vláda bude problematikou zabývat. Požádal vedení české metropole o patřičné podklady, jež následně plánoval předat Černínskému paláci k posouzení případu. Magistrát se však rozhodl pro kratší cestu, bez prostředníka. „Čekáme na termín schůzky s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (ČSSD). Požádali jsme o ni neprodleně po jeho jmenování. Podklady předáme přímo jemu, bude to jednodušší, než je posílat přes Úřad vlády,“ řekl ve čtvrtek serveru Lidovky.cz primátor Hřib.

Že domluva s Rusy bude složitá, naznačila promptní reakce Kremlu. Poté, co Praha otevřela „případ Stromovka“, pohrozilo ruské ministerstvo zahraničí záborem Českého domu v Moskvě.

Nedávné protesty u ruské ambasády

Pro ČR tuze delikátní věc – jde o nejrozsáhlejší areál ve vlastnictví republiky v zahraničí. Český dům náleží do správy Českých center, další příspěvkové organizace Černínského paláce, a je klíčovým poslem naší kulturní diplomacie. Pozemek, na němž objekt v Tverského ulici v Moskvě stojí, však patří Ruské federaci. A i když pandemie značně přidusila zisky, jež Český dům v minulosti generoval, přijít o něj by pro českou diplomacii znamenalo těžkou ránu. „Ministerstvo musí důkladně zvážit, jak se k celé kauze s pozemky v Praze a v Moskvě postaví. Ve hře je opravdu mnoho,“ řekl serveru Lidovky.cz diplomatický zdroj.

Ruská država v Česku

Majetkové spory ochlazovaly česko-ruské vztahy poslední desítky let. Do značné míry je resuscitoval verdikt české vlády, jež loni v lednu schválila dokument narovnávající evidenci vlastnictví ruských nemovitostí na českém území. V principu stanovil, že budovy a jiné stavby, které u nás ruská strana, respektive SSSR vystavěla a jež prokazatelně zaplatila ze svého, byly v katastru přepsány na Ruskou federaci. Avšak pozemky, na nichž objekty stojí, nadále zůstaly ve vlastnictví českého státu. Šlo o reciprocitu, podobné změny se propsaly i do ruského katastru nemovitostí.

Ruská federace nyní vlastní v pražské části Bubeneč 33 budov, k tomu další desítky nemovitostí včetně pozemků, zahrad či garáží. Kromě budovy velvyslanectví jde i o několik vil včetně té po někdejším československém prezidentovi Edvardu Benešovi. V sousedství ambasády stojí i ruská střední škola. Rusku dále patří budovy v Brně a v Karlových Varech, v jeho majetku je i rekreační středisko u Sázavy.