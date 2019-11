Co znamená arabské tetování Pekarové Adamové? Jde o jména mé rodiny, říká nová šéfka TOP 09

Praha Co má nová předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vytetované na levé paži? Takovou otázku si po jejím nedělním zvolení pokládali lidé nejen na sociálních sítích. Nová šéfka strany má na viditelném místě na paži vytetovaný nápis v arabštině. Serveru Novinky.cz řekla, že jde o jména její rodiny.

„Jsou to jména mojí rodiny. Když jsem se rozhodla, že se nechám poprvé tetovat, byla jsem jako dobrovolnice v dětském domově v Maroku. To písmo se mi vizuálně líbí,“ řekla nová šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová serveru Novinky.cz. Konkrétně má na levé paži vytetovaná jména Miroslav, Zlata, Margarit, Daniela a Martin. Liberálně konzervativní středopravicová strana TOP 09 se po nedělním hlasování stala jedinou parlamentní stranou, v jejímž čele stojí žena.

Podle serveru má pětatřicetiletá Adamová Pekarová vytetovaný nápis v arabštině již deset let. „Už ho mám tak dlouho a ve společnosti je taková tolerance k tetování, že by to snad nikoho nemělo pohoršovat,“ uvedla. Před časem deníku Blesk řekla, proč má jména její rodiny vytetované zrovna na levé paži. „Rodina je to nejdůležitější, co máme, a provázejí mě tak vždy a všude. Ne náhodou jej mám na levé ruce na bicepsu, což je blízko srdce,“ vysvětlila Blesku.



Nová předsedkyně TOP 09 se v minulosti aktivně věnovala dobrovolnické činnosti v zahraničí. Mimo dětský domov v Maroku dělala dobrovolnici i v dětském domově v Arménii. Dále také pracovala s postiženými lidmi v Srbsku. V České republice pravidelně organizuje dětské tábory a akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.



K dobrovolnické činnosti Pekarovou Adamovou vedlo to, že se její bratr narodil s handicapem, konkrétně mu po narození chybělo několik obratlů. „Určitě to ovlivnilo i mé dospívání, hodnoty a uvědomění si, co je skutečně v životě důležité,“ řekla před lety Blesku. Prozradila, že tetování na levé paži není jedinou ozdobou na jejím těle. „Mám tři tetování. A protože je mám schválně na zádech, abych je mohla zakrýt, tak nebudu prozrazovat, co všechno znázorňují,“ řekla před čtyřmi lety Blesku.

Do politiky kvůli aroganci ČSSD

Pekarová Adamová vstoupila do strany TOP 09, kterou před deseti lety založili Miroslav Kalousek s Karlem Schwarzenbergem, již na samém počátku v roce 2009. „Strašně mě štvala arogantní a populistická politika sociální demokracie. Přijde mi neuvěřitelné, že z dnešního pohledu to tenkrát vlastně nebylo tak strašné, jako je to dneska,“ řekla v neděli při svém kandidátském projevu.



Liberálněji orientovaná Pekarová Adamová vystřídala Jiřího Pospíšila, který vedl stranu od roku 2017. V neděli porazila konzervativnějšího Tomáše Czernina o 15 hlasů. Bývalý předseda strany Pospíšil Pekarovou Adamovou v kandidatuře podporoval, naopak jeden ze zakladatelů strany Kalousek stál za Czerninem. „Všichni jsme srdcem topáci a chceme pro stranu to nejlepší. Teď poprvé jsme mohli vybírat mezi dvěma kandidáty. Velká část našich členů říkala, že je pro ně volba hodně složitá, protože by nejraději podpořili oba uchazeče. Nevnímám to jako vítězství nějakého křídla, které bych reprezentovala. Jde mi o dobro topky a věřím, že nás to posune k lepším výsledkům,“ řekla krátce po zvolení v rozhovoru LN.

Poslankyně povede opoziční TOP 09 příští dva roky, tedy i do sněmovních voleb. Ve svém programu klade důraz na ochranu životního prostředí a na vzdělání. Stojí také zatím, aby Česko přijalo euro.