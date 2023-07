Selhání jedince, brání se Colours proti obvinění, že netolerují duhové barvy

Začal festival Colours of Ostrava. (19.7.2023) foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Organizátoři festivalu Colours of Ostrava se ohradili proti obvinění, že nevpouštějí do areálu lidi se symboly duhových barev odkazujících na příslušnost k sexuálním menšinám nebo sounáležitost s nimi. Obsluha u vchodu však jednoho takového návštěvníka nevpustila a dokonce to srovnávala s hákovým křížem.