Comeback Hynka Kmoníčka. Dřív ho chtěli „poslat na Mars“, teď obsadí vlivný post

Nejcennější bezpečnostní rada, kterou Hynek Kmoníček jako mladý diplomat od starších kolegů dostal, se týkala poslechu místního rádia. „Co uděláte každé ráno po probuzení, než rozsvítíte a vyčistíte si zuby? Pustíte si rádio, které máte trvale naladěné na místní vládní stanici. A když to rádio bude ztichlé, nebudou nic hrát, seberete rodinu a utečete do pralesa na příští tři čtyři dny, než si nový režim ujasní svůj vztah k České republice,“ popisoval loni v rozhovoru pro MF DNES.
„Jednu radu jsem sám využil a pak ji i předával dál mladším kolegům v nebezpečnějších zemích,“ vyprávěl budoucí poradce pro národní bezpečnost premiéra Babiše.
Přestože jako diplomat nesmí popsat detaily, prý mu šlo mu i o život. „Jednou jsem se ocitl v jedné blízkovýchodní zemi ve složitém problému. Značně to rozčílilo jednoho z místních warlords, regionálních kmenových vládců, kteří ovládají svůj kus města. Nechal mi vzkázat, ať do jeho části města už nechodím, protože viditelně neslyším, co mi říká, takže ty uši nepotřebuju, tudíž mi je uřízne. A já věděl, že by to udělal, takže od té doby – už je to dobrých pětadvacet let – jsem v té části toho města nebyl. I když už je zmíněný warlord dávno po smrti, jeden nikdy neví,“ vzpomínal Kmoníček.
Učitel arabštiny
Na ministerstvo zahraničí přišel z akademické sféry. V roce 1994 začal učit arabštinu a angličtinu na dnešní Univerzitě Pardubice, o rok později nastoupil na ministerstvo zahraničí. Specializoval se na země Blízkého východ, od roku 1999 pracoval jako vrchní ředitel sekce Asie, Afriky a Ameriky. V období 2001–2006 byl velvyslancem České republiky při OSN v New Yorku a mezi roky 2006–2009 pak velvyslancem v Indii.
Od roku 2009 do července 2010 byl náměstkem ministra zahraničních věcí pro otázky právní a konzulární a aktuální politické otázky. Z postu náměstka byl pro členství v ČSSD odvolán ministrem Karlem Schwarzenbergem v první den jeho nástupu do ministerské funkce.
Schwarzenberg Kmoníčka nominoval na post velvyslance v Austrálii. Tehdy se v mediích objevil ministrův výrok, že kdyby bylo velvyslanectví na Marsu, pošle ho tam, a jelikož není, posílá ho alespoň do Austrálie.
Se Zemanem na Hradě
Zpět do Česka jej povolal prezident Miloš Zeman. 28. března 2013 jej jmenoval do funkce ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře. V roce 2017 vyměnil Prahu za Washington, když se stal českým velvyslancem v USA. Jeho zatím posledním diplomatickým postem je Vietnam.
Do funkce poradce pro národní bezpečnost ho v úterý navrhne premiér Andrej Babiš. Z postu, který nyní již bývalý kabinet Petr Fiala vytvořil koncem roku 2022, odešel s koncem předchozí vlády Tomáš Pojar. Babiš Kmoníčka označil za zkušeného diplomata. „Má skvělé kontakty v rámci této komunity,“ podotkl.
Poradce pro národní bezpečnost je zařazený do organizační struktury Úřadu vlády a jmenuje ho a odvolává vláda na návrh premiéra, kterému je podřízený. Podílí se na koordinaci činnosti státních orgánů v bezpečnosti a obraně, na základě rozhodnutí vlády zastupuje premiéra při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech bezpečnosti a obrany.
Stejně zajímavá jako Kmoníčkova diplomatická kariéra je i jeho soukromý život. Vlastní sbírku etnické hudby mimoevropských kultur a rozsáhlou kolekci pálivých omáček celého světa. Byl několikrát ženatý, má několik dětí. Jeho současnou manželkou je původem uzbecká Tatarka, americká muslimka Indira Gumarová.