Jak postupovat v blízkosti střelce či použít defibrilátor. ČZU představila návod

Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z dubna minulého roku až 80 procent Čechů neví, kde hledat úkryt v případě nebezpečné situace a nadpoloviční většina obyvatel netuší, jak se zachovat při úniku chemických látek.

Zároveň většina z více než 40 tisíc respondentů uvedla, že podporuje zahrnutí přípravy na krizové situace do školní výuky. Vyjít vstříc se rozhodla ČZU, která ve spolupráci s odborníky vyvíjí interaktivní program Corty.

„Život na univerzitě nepřináší jen radosti a starosti spojené se studiem, ale může přinést i řadu nepříjemných situací. Nastává mnoho momentů, které vyžadují zvládání stresu. Můžete se setkat s různými druhy obtěžování, být přítomni u živelní události,“ vyjmenoval kvestor univerzity Jakub Kleindienst důvody, proč začít s projektem.

„ČZU je co se bezpečnosti týče nejdál,“ nebál se pochválit univerzitu, která disponuje krizovým štábem už od dob pandemie covidu-19.

Sám Kleindienst dříve podle svých slov pracoval v záchranné službě. I to může být jedním z důvodů, proč je v pilotní verzi aplikace Corty v sekci první pomoc zatím pouze návod, jak pracovat s defibrilátorem.

„Zažil jsem spoustu případů, kdy lidé umírali, protože ostatní v jejich blízkosti jim nebyli schopni pomoct. Přitom defibrilátor je hrozně užitečná věc a vlastně toho člověka zachrání za vás. I my jich máme na kampusu několik, takže nám dávalo smysl dát návod už do pilotní verze,“ vysvětluje.

Samotná pilotní verze aplikace je poměrně bohatá. Kromě zmíněné práce s defibrilátorem si může uživatel přečíst, jak se zachovat v MHD v případě agresivního chování či obtěžování ze strany některého ze spolucestujících nebo si nastudovat, co dělat v přítomnosti aktivního střelce či co vše patří do tzv. pohotovostního zavazadla.

Na vývoji aplikaci spolupracovala řada expertů z oborů, kde jsou krizové situace hlavní náplní. Odborník na komunikaci Andrej Štuk, který mj. spolupracuje i s NATO, si pochvaluje především grafické znázornění. „Hlavní je nezastrašovat, nebýt konfrontační. Chceme hladinu stresu snížit,“ vysvětluje strategii při tvorbě obsahu.

Bezpečnostní expert Petr Mrňa zase varuje před současnou bezpečnostní situací ve světě. „Situace se zhoršuje a je jasné, že podobná rizika mohou narůstat i v České republice,“ myslí si.

Zároveň upozorňuje na specifikum dnešní doby. „Lidi jsou pořád nalepení u telefonů, nedávají pozor na to, co se děje kolem nich. Schází jim situační pozornost,“ popisuje. Je to paradox, protože právě mobilní telefon je při využívání aplikace Corty klíčový. Postupně by měla být většina obsahu dostupná i v režimu offline.

Veterán speciálních sil se zkušenostmi z Afghánistánu Ondřej Spisar jde u důležitosti mobilních telefonů ještě dál. Podle něj je mobilní telefon spolu s externí nabíječkou naprosto klíčovou součástí onoho pověstného pohotovostního zavazadla. „Nevycházejte z domu s mobilem, který je nabitý na pět procent. Prostě si vždycky berte věci, které víte, že můžete potřebovat,“ radí každodenní předcházení nepříjemným situacím.

Vývojáři zároveň přiznávají, že momentálně je projekt opravdu teprve v pilotní fázi. Podle jejich slov není ani jasné, zda všechny kategorie zůstanou v takové podobě, v jaké je možné je vidět nyní.

Už teď je ale jasné, že projekt by se měl postupně zvětšovat tak, aby pokryl co možná největší škálu možných rizik. Proto se bude aplikace následně uživatelsky testovat na tisícovkách dobrovolníků a podle slov kvestora je v plánu i praktická průprava.