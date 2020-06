‚ČOV je v podstatě dobře organizovaná cestovní kancelář.‘ Pelta u soudu předvedl řečnickou show

Praha Ve středu pokračoval soud s bývalým předsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta. Ten u soudu odmítl vinu v kauze sportovních dotací ministerstva školství. Během procesu padlo několik peprných prohlášení, podívejte se, co všechno zaznělo.

O majetkových bojích po pádu Sazky

„Jednalo se o zásadní majetky jako areál Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a Harrachov, které byly připraveny, aby je převzala zájmová skupina okolo podnikatele Bise, Kejvala, Valachové a Chovance.“

Pelta naznačil, že proti němu stála mocenská skupina, ve které figurovali dva bývalí ministři za ČSSD (za školství Kateřina Valachová a z vnitra Milan Chovanec) či současný šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Jeho organizace mimochodem ve sporu figuruje jako poškozená.

O bytu na Senovážném náměstí

„To šmírování v bytě, to byl normální Pentagon na tom Senovážným.“

Jedná se o byt v centru Prahy na Senovážném náměstí, kde se podle obžaloby měl Pelta s Kratochvílovou scházet.

O olympijském svazu

„ČOV je v podstatě dobře organizovaná cestovní kancelář, která na olympiády vozí sportovce a hosty.“

Pelta se do Českého olympijského svazu opřel kvůli údajně neúměrně vysokým dotacím na jeho činnost. Právě ČOV figuruje ve sporu jako poškozená strana, nárok na škodu prý ale uplatňovat nehodlá.

O pochybeních na fotbalovém svazu

„Dali jsme si vlastňáka.“



Pelta tak popsal situaci, ve které fotbalový svaz výrazně nadhodnotil počet registrovaných hráčů, aby dostal více peněz.

O podpoře od UEFA

„Prag is die beste Stadt.“



Že Praha je nejlepší město měli prý Peltovi říct zástupci mezinárodní fotbalové federace UEFA v návaznosti na jednání o možném pořádání některého z mezinárodních turnajů v Česku.

O své povaze

„Byl jsem zásadně pro sociální smír, když už se nedomluví se mnou, tak s nikým.“

Fotbalový boss chtěl takovým výrokem prezentovat svou vůli uspokojit požadavky všech sportovních odvětví.

K rozhodnutí o dotacích

„V tu chvíli se z toho stala válka.“



Takto popsal Pelta stav ve chvíli, kdy se bazének možných uchazečů o sportovní dotace rozrostl z registrovaných spolků také na kraje a obce.

O Kateřině Valachové

„Chtěla mít moc, být v politice úspěšná a na tom pracovala. Každému, kdo za ní přišel, něco slíbila.“



Komentář na adresu bývalé ministryně školství za ČSSD Kateřiny Valachové.

O inteligenci fotbalistů

„Moc chytrých hráčů neznám.“

Tak odvětil Pelta na otázku soudkyně, zda může vysokoškolák hrát fotbal. Pelta totiž fotbalovou scénu vykreslil jako společnost dělnické třídy a ne příliš vzdělaných lidí.

O pronájmu bytu

„Dal jsem to té holce ze svazu.“

Tak popsal, jak jedné z úřadnic na svazu dal za úkol vyřídit náležitosti okolo bytu na Senovážném náměstí.



O údajném nátlaku policie

„Byl to masakr.“



Podle Pelty byl on sám během několikerých policejních akcí sledován a odposloucháván.

O svých údajných záletech

„Já když pozvu někoho do bytu a není to mužský pohlaví, tak to má nějakej směr. Ale není to, kristepane, úplatek, jak vykonstruoval pan státní zástupce, že to byl konspirační byt, kde se budou přepisovat dějiny. My nedělali nic zakázanýho. A za to druhý jsem dostal doma. Já mám přísnou paní.“

Podle obžaloby měl Pelta s bývalou náměstkyní Simonou Kratochvílovou milenecký vztah. Scházet se měli v údajně konspiračním bytě v centru Prahy.

O úřednících ministerstva školství

„Ti lidé na to neměli. Vůbec neměli takovou práci přijmout. Těm byste nesvěřila okresní přebor a oni nás tam měli řídit!“



Tímto způsobem Pelta popsal, jak se mu jevili pracovnici ministerstva školství ohledně jejich znalosti sportovního prostředí.

O svých majetkových poměrech

„Jsem zaměstnán ve svém klubu FK Jablonec. Můj měsíční příjem je v malých statisících. Kolem 200-300 tisíc měsíčně. Vlastním nemovitost, restauraci Žižkův vrch, jsem akcionář společnosti FK Jablonec, vlastním dům s nebytovými prostorami a byty na jablonecké pěší zóně. A kolik mám na účtu? Kdo dělá fotbal, na účtu nic nemá a na peníze čeká. Jsem nízkonákladovej, nepiju, nefetuju. Když jdeme s manželkou na večeři, většinou to platí ona z karty.“



Soud se Pelty tázal i na to, jakým majetkem v součanosti disponuje a jaký má příjem.