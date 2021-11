Rekordních 27 717 nakažených. Za čtvrtek přibylo nejvíce případů od začátku epidemie

Laboratoře ve čtvrtek provedly 77 345 PCR testů a 27 512 antigenních testů. Z 27 717 potvrzených nákaz bylo 2 439 lidí ve věku nad 65 let.

U nejvyužívanějších preventivních a plošných testů bylo ve čtvrtek pozitivních 12,4 procenta vzorků, zatímco před týdnem to bylo pět procent. V případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, podíl nakažených stoupl za týden ze 13 procent na dvojnásobek.

Nejhorší epidemická situace je na východě České republiky. V Olomouckém kraji připadá na 100 tisíc obyvatel přes 1 700 nově nakažených za poslední týden, ve Zlínském kraji 1 561 a v Jihomoravském kraji 1 474 případů.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15514 1171,5 Případů 25. 11. 3080 17798,9 Aktivních případů: 51036 3853,9 Mrtvých 2709 204,6 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15542 1122,1 Případů 25. 11. 2916 20009,2 Aktivních případů: 47081 3399,0 Mrtvých 3373 243,5 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8745 1357,7 Případů 25. 11. 1726 19556,6 Aktivních případů: 27146 4214,7 Mrtvých 2020 313,6 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5945 1007,8 Případů 25. 11. 1205 20111,9 Aktivních případů: 21959 3722,5 Mrtvých 1867 316,5 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1391 472,1 Případů 25. 11. 232 16748,2 Aktivních případů: 4719 1601,5 Mrtvých 1435 487,0 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7717 940,0 Případů 25. 11. 1578 17385,2 Aktivních případů: 21760 2650,5 Mrtvých 2490 303,3 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4091 922,0 Případů 25. 11. 1020 20460,0 Aktivních případů: 9538 2149,7 Mrtvých 1284 289,4 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5171 937,4 Případů 25. 11. 1116 21259,1 Aktivních případů: 13326 2415,7 Mrtvých 1729 313,4 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6855 1311,6 Případů 25. 11. 1379 21357,8 Aktivních případů: 19748 3778,4 Mrtvých 1417 271,1 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5700 1118,1 Případů 25. 11. 1083 18685,1 Aktivních případů: 16089 3155,9 Mrtvých 1360 266,8 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17601 1476,6 Případů 25. 11. 3790 17701,0 Aktivních případů: 57992 4865,1 Mrtvých 3336 279,9 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10835 2117,9 Případů 25. 11. 2598 24818,7 Aktivních případů: 34455 6734,8 Mrtvých 1664 325,3 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 9040 1286,0 Případů 25. 11. 1954 16685,7 Aktivních případů: 25797 3669,7 Mrtvých 1577 224,3 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17431 1451,9 Případů 25. 11. 4017 19533,1 Aktivních případů: 57745 4809,9 Mrtvých 3470 289,0 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Naopak nejnižší týdenní incidenci vykazuje Karlovarský kraj s 476 případ na 100 tisíc obyvatel. Incidenční číslo nižší než tisíc mají ještě kraje Liberecký, Královéhradecký a Ústecký.



V nemocnicích je podle posledních údajů 6 024 pacientů s pozitivním testem na covid, stav 895 z nich lékaři hodnotí jako těžký. Ve srovnání se středou hospitalizací ubylo zhruba o stovku. Oproti čtvrtku předchozího týdne naopak 854 covidových pacientů přibylo. Naposledy byly počty hospitalizovaných takto vysoké počátkem letošního dubna.

Denní přírůstky

Zdravotníci vykázali dalších 58 601 dávek očkování proti covidu-19. V Česku má ukončenou vakcinaci 6,3 milionu lidí. Nejvíce se očkuje v hlavním městě, nejméně naopak v Karlovarském kraji.

Ve čtvrtek podle webu s nákazou zemřelo 48 lidí, statistiku však může ještě během dne resort aktualizovat. Celkem v Česku od počátku epidemie zemřelo 32 643 lidí s covidem-19. Od začátku listopadu stoupl počet úmrtí o 1 780, v průměru o 71 případů za den. Průměr za poslední týden je 95 úmrtí denně.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Rekordní nárůsty prokázaných případů koronavirové nákazy zaznamenaly statistiky za poslední týden třikrát. Poprvé v pátek 19. listopadu, kdy testy odhalily téměř 23 tisíc případů, podruhé toto úterý s 25 900 případy a potřetí ve čtvrtek. Vyplývá z webu resortu.



Celkem za posledních sedm dní prokazatelně onemocnělo 131 700 lidí a od začátku tohoto měsíce 323 600. Za celý říjen to bylo 73 200 případů.

Počty nově hospitalizovaných podle stupně očkování

Na nový rekord tak vystoupala týdenní incidence. Na 100 tisíc obyvatel připadá 1 231 případů za posledních sedm dní. Ve čtvrtek minulého týdne to bylo o 384 případů méně.



Novým koronavirem se v Česku od loňské března prokazatelně nakazily více než dva miliony lidí. Zemřelo 32 643 z nich. Od začátku listopadu stoupl počet úmrtí o 1 780, v průměru o 71 případů za den. Průměr za poslední týden je 95 úmrtí denně.



ČR je druhou nejazsaženější zemí v EU

Podle počtu nakažených koronavirem za sedm dní je nyní v EU nejhorší situace stejně jako před týdnem na Slovensku (1 430 případů na 100 tisíc obyvatel za sedm dní do 24. listopadu, o týden dříve 1 156), druhá je nyní ČR s 1 097 případy (se započtením čtvrtečního rekordu má ale už 1 231 případů na 100 tisíc obyvatel za sedm dní; před týdnem byla ČR pátá s 813 případy). Třetí zůstává Rakousko (1 077, o týden dříve 942).

Česká republika se tak po zhruba devíti měsících vrátila na čelní příčky žebříčku zemí EU podle incidence, který od konce února zhruba dva týdny vedla. Vyplývá to z dat projektu Our World in Data.