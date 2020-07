Covid-19 má podle expertů i pozitiva. Češi si více myjí ruce a nekonala se obávaná epidemie chřipky

Praha Pandemie koronaviru, která se přehnala také Českem, má podle odborníků i světlé stránky. Lidé se díky onemocnění covid-19 zaměřili na sebe a hlídají si zdraví.

Pravidelné mytí rukou, případně použití dezinfekce – hygienické návyky, jež tu měly být zažité už v minulosti – se až nyní díky koronaviru výrazně dostaly do povědomí. Lidé je začali vnímat jako důležitou prevenci a dodržují je kvůli obavě z další nákazy. Konečně, shodují se epidemiologové.



Důvod je prostý. Právě díky zajeté prevenci se dá předejít zbytečným zdravotním komplikacím, které mohou někoho stát i život. „Vezměte si třeba jen častější mytí rukou. Čím častěji si je budete mýt, virus či jiné bakterie sice úplně nezmizí, ale sníží se tím infekční dávka, která by se dostala do těla,“ popsal princip základní prevence Jiří Beran, epidemiolog, vakcinolog a ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Laicky řečeno, čím menší bude infekční dávka, tím mírnější budou příznaky onemocnění.

Je třeba počítat s tím, že koronavirus a jiné respirační choroby zkrátka ze světa nevymizí, podle Berana je však důležité mít respekt a uvědomit si, že virus tady je a člověk se s ním tak jako tak dřív nebo později setká. „Jediná šance na to, aby to setkání dopadlo dobře, je to, že budeme dodržovat pořád nějaká pravidla, díky kterým budu snižovat infekční dávky pro sebe,“ řekl LN Beran.

Nejhorší měsíce pohřebních ústavů

S tím souvisí také fakt, že po konci zimy se epidemiologové obávali chřipkové epidemie, jež měla být podle očekávání silná. Nakonec však proběhla až neznatelně. Díky tomu, že lidé, kteří se báli pandemie z Číny, se izolovali, dodržovali odstupy a nosili roušky, se chřipkové tornádo nekonalo.

„Zjistili jsme, že nám celkově klesl počet respiračních onemocnění včetně chřipky, a úmrtí bylo násobně méně, než tomu bylo o sezonu předtím – a ta nebyla nikterak dramatická. Koronavirus v tomto ohledu zachránil životy lidí,“ dodal epidemiolog a vedoucí resortní pracovní skupiny pro rozvolňování Rastislav Maďar s tím, že do Česka měly dorazit dva kmeny chřipky A a to, kdyby se stalo, by s sebou neslo větší úmrtnost.

S tvrzením souhlasí i Beran, podle něhož úmrtnost klesla znatelně. „Když to řekneme na plná ústa, tak pokud by se někdo zeptal pohřebních ústavů, tam vám řeknou, že březen a duben byly jejich nejhorší měsíce. Všichni se izolovali, dbali na sebe a při sebemenším píchnutí okamžitě hledali lékařskou péči,“ potvrdil LN Beran.

Po takové obezřetnosti, která zavládla v Česku, odborníci už léta volají, do koronaviru však jejich hlasy zněly do prázdna. Většina lidí nad svým respiračním onemocněním běžně mávla rukou a bez obav vyrazila do zaměstnání, cestou se svezli MHD a nepomysleli na důsledky svého chování.

Roušky s námi zůstanou

„Teď si tohle jen tak nikdo netroufne, protože tu je strach; v MHD se lidé kýchající osoby budou bát a kolegové rovněž nebudou chtít, aby tam s nimi byla,“ myslí si Maďar s tím, že je velmi pravděpodobné, že ve společnosti zůstanou i roušky.

Ti, kdo se nebudou cítit dobře, po ní automaticky sáhnou a bez studu si ji navlečou. A to ještě pár měsíců zpět Češi s nedůvěrou sledovali japonské turisty, kteří si nošení roušek osvojili kvůli epidemiím a smogu. A najednou tento „trend“ může zakotvit už i u nás.

Na aktuální situaci by měli ale reagovat i všichni zaměstnavatelé. Podle Maďara je důležité, aby svým pracovníkům vytvořili takové podmínky, jež jim umožní bez obav zůstat doma, když se necítí dobře. Například možnost sick days nebo akutně schvalované dovolené, což ve většině velkých společností funguje, někde se však objeví komplikace, že se pracovníkovi udělá nevolno a ten, i když tuší, že by měl zůstat doma, raději dorazí do práce, aby nedostal „áčko“.