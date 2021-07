Běží se závod o univerzální vakcínu, vyvíjí se desítky let. Jakým strašákem jsou bez ní mutace covidu?

„Během méně než dvaceti let jsme byli svědky tří velkých epidemií způsobených třemi různými koronaviry. Otázka není, jestli dojde k další koronavirové pandemii. Otázka je kdy,“ řekl magazínu The Scientist mikrobiolog Pablo Penaloza-MacMaster ze Severozápadní univerzity v Illinois. Není proto divu, že vědci – tým Penalozy-MacMastera je mezi nimi – začínají pracovat na přípravě univerzální koronavirové vakcíny, která by dokázala budoucím pandemiím zabránit. Měla by chránit před všemi koronaviry, protože to je početná rodina, nebo alespoň před těmi nejnebezpečnějšími.