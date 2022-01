Covid opět zabíjel víc než srdeční a mozkové příhody. Drtivě mezi seniory

„Nejčastější příčinou smrti v prvním pololetí loňského roku byl covid-19, kdy tato virová infekce stála za úmrtím více než 17 tisíců obyvatel Česka,“ uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová. Podle zprávy ČSÚ tvořilo úmrtí na covid 23 procent zjištěných příčin smrti.

Nejčastější příčinou smrti zůstával covid od října roku 2020 do dubna loňského roku. V květnu se pak na první místo dostala chronická ischemická choroba srdeční. Ta žebříčku příčin úmrtí dominovala do nástupu nového virového onemocnění.

Denní přírůstky

Poznámka: Reinfekce zahrnuje dříve otestované, kteří již byli dříve pozitivně testovaní na covid-19 a je u nich podezření na reinfekci.

Data podléhají další validaci a mohou se měnit.

Covid byl nejčastější příčinou smrti u mužů i žen. Muži na něj ale umírali častěji. S covidem jako hlavní příčinou smrti zemřelo více než 10 tisíc mužů, což tvoří čtvrtinu podílu. U žen to pak byla pětina všech úmrtí.

Nejčastěji covidu podléhají starší lidé nad 65 let. Obyvatel ve věku 45 až 64 let zemřelo následkem na covid 2,2 tisíce, což tvoří 22 procent úmrtí v této věkové kategorii. Podle Magdalény Baštecké z oddělení demografické statistiky ČSÚ se zasáhl covid i mladší věkové kategorie. Ve srovnání s druhým pololetím 2020 byl počet zemřelých na covid ve věku 25 až 69 let více než dvojnásobný, absolutně to bylo o 2,8 tisíce úmrtí více. Ve věkové skupině 45 až 54 let byl růst dokonce více než trojnásobný,“ uvedla Baštecká.

Statistiky nezohledňují, jaký je podíl zemřelých s komorbiditami, tedy přidruženými vážnými nemocemi. Podle zkušeností z nemocnic tvoří drtivou většinu lidí, kteří byli s covidem hospitalizováni.

Nejvíce, a to o 56 %, se v prvním pololetí roku 2021 meziročně zvýšil počet zemřelých v Karlovarském kraji, na opačné straně se se 23% nárůstem úmrtnosti nacházel Zlínský kraj. „Covid-19 byl nejčastější příčinou smrti ve všech krajích, avšak jeho podíl na všech zemřelých se v jednotlivých krajích lišil. Zatímco v Karlovarském kraji mělo covid-19 jako příčinu smrti 38 procent zemřelých, ve Zlínském a Moravskoslezském kraji to bylo jen 18 procent,“ řekl Pavel Hájek, vedoucí oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj.

Podíl z celkového počtu sekvencí v průběhu času v Česku

Zdroj: Emma B. Hodcroft. 2021. "CoVariants: SARS-CoV-2 Mutations and Variants of Interest." https://covariants.org/

V loňských prvních šesti měsících zemřelo podle ČSÚ 76,7 tisíc lidí, o 19 500 lidí více, než za stejné období o rok dříve.

Pandemie koronaviru v České republice dále sílí. Laboratoře ve středu odhalily 54 685 pozitivních testů, nejvíc za jeden den od začátku epidemie. Rekord padl třetí den po sobě, o den dříve to bylo téměř 40 tisíc případů, v pondělí poprvé padla hranice 30 tisíc.