Covid dále ustupuje. Česko zaznamenalo nejnižší úterní nárůst nakažených od konce září

Praha Za úterý testy v Česku potvrdily 3229 nových případů covidu. Bylo to o 15 procent méně než před týdnem. Méně nových případů za úterý přibylo naposledy loni 29. září. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Za posledních sedm dní připadá 151 nově nakažených na 100 tisíc lidí. V úterý to bylo o pět víc.

Otevírá se registrace k očkování pro lidi nad 55 let. Mohou se hlásit přes web nebo u lékařů Šíření koronavirové epidemie v Česku zpomaluje. Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný člověk, je dva týdny nižší než jedna. V posledních třech dnech reprodukční číslo stagnuje kolem 0,88.

Zdravotníci v Česku v úterý aplikovali 55 572 dávek očkování proti covidu. Bylo to zhruba o 1600 dávek méně než o týden dřív. Celkový počet podaných dávek od začátku vakcinace koncem prosince se blíží třem milionům. Plně naočkovaných je 966 625 lidí.