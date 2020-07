Covid jsem mohla chytit v Bulharsku či na letišti, říká Češka. Na Bulovce jí poradili, aby přijela taxíkem

Praha Letiště nebo bulharská party. Koronavirus si jako vzpomínku na letní dovolenou dováží stále více Čechů. Čtveřice kamarádů vyrazila na prázdniny do Bulharska a po návratu někteří zjistili, že jsou covidově pozitivní. „Stejně jako jsem si to mohla dovézt z letadla nebo bulharského klubu, jsem se mohla nakazit v pražském podniku či v MHD,“ řekla LN jedna z nemocných žen, která si nepřeje být jmenována, ale redakce její totožnost zná.

Lidovky.cz: V jaké destinaci a na jak dlouho jste v Bulharsku byla?

Letěla jsem s třemi přáteli na pět dnů na Slunečné pobřeží. Jeli jsme ke kamarádovi, který má v oblasti letní dům. Nejeli jsme s cestovkou. Týden jsme trávili tak, že jsme autem jezdili po různých plážích a dalších místech.

Lidovky.cz: Byli jste i ve větších letoviscích, kde bylo více lidí pohromadě?

Navštívili jsme i klasické velké pláže, kde běžně bývá hodně lidí. Ale teď je Bulharsko opravdu prázdné, s jinými sezonami se to podle místních nedá srovnat. Běžně přeplněné pláže jsou vylidněné, člověk si může najít místo, kde je téměř sám. I promenády jsou večer o poznání vylidněnější. Jinak jsme trávili čas v podstatě sami ve čtyřech, jezdili na malé pláže, do obchodu. V restauraci jsme seděli většinou venku. Ve velkých obchodních domech se dodržují nasazené roušky, u vchodů do větších obchoďáků tam dokonce mají určeného člověka, který dává dezinfekci na ruce

Lidovky.cz: A víte, kde jste se mohla koronavirem nakazit?

Myslím si, že to bylo možná letiště, protože když jsme přijeli na Ruzyni, všude bylo napsáno, že máme mít roušky, ale při čekání na letadlo to málokdo dodržoval. V letadle jsou roušky taky povinné, ale když člověk jí a pije, tak je nasazené nemá.

Lidovky.cz: Větší akce či party jste se neúčastnili?

Byli jsme na jedné plážové party v takovém honosnějším klubu. Dá se říct, že se jednalo o večírek pro bulharskou smetánku. A tam se nějaké roušky rozhodně nenasazovaly, přišli jsme bez nich a nikdo v klubu je neměl. Myslím, že to je jedna z možností, kde jsme nákazu mohli chytit. Byli tam hlavně Bulhaři. Ale zase jsme byli jen u stolku, kam nás umístili, a nebyl tam žádný společný parket, kde by se tancovalo. Nicméně šlo o uzavřený prostor s velkou kumulací lidí.

Lidovky.cz: S jinými českými turisty jste se v průběhu dovolené potkali?

Češtinu jsem za těch pět dní slyšela asi dvakrát na promenádě a překvapilo mě, že tu bylo Čechů velmi málo. Když jsme letěli do Burgasu, bylo plné letadlo Čechů, ale ti se pak rozprostřeli do různých resortů, protože převážně letěli s cestovkou.

Lidovky.cz: Zajímala jste se o informace ohledně výskytu nákazy v oblasti?

Nevšimla jsem si, že by se někde tyto informace uváděly přímo tam. Možná když člověk letí do resortu, řekne mu o situaci delegát. Ale já jsem se s nikým takovým nesetkala, takže nevím, jak by se ke mně takové informace dostaly. V letadle ani na letišti to nezaznělo. Nečetla jsem bulharské noviny ani nesledovala televizní zprávy.

Lidovky.cz: Kdy jste začala pociťovat symptomy nemoci?

Přiletěli jsme minulý týden v úterý večer, ve středu jsem fungovala ještě úplně normálně. Byla jsem s dcerou na výletě, večer jsem byla cvičit ve fitness centru. Ve čtvrtek ráno jsme ještě jely s kamarádkou a její dcerou do herny a už tam jsem cítila, že mě bolí svaly. Ale přičítala jsem to cvičení z předchozího dne. Ovšem ve čtvrtek odpoledne mě tělo začalo bolet hodně, takže jsem si šla lehnout, a když jsem se večer probudila, měla jsem 38 stupňů horečku, pak i celou noc. Kdyby teď nebyl covid, asi bych to neřešila, nebylo to nic hrozného, zažila jsem i horší chřipky. Protože jsem se ale vrátila z Bulharska, začala jsem být nervózní. V bytě nad námi žijí rodiče, s nimiž jsem po návratu měla večeři. V pátek jsem jela na testování na Bulovku.

Lidovky.cz: To proběhlo standardně?

Chtěla jsem, aby mě otestovali rychle, měla jsem problém sehnat informace, kde by mě otestovali. Dokud člověk koronavirus nemá, moc si tyto věci nezjišťuje. Volala jsem praktické lékařce, ale ta měla dovolenou. Nedovolala jsem se na hygienu celé Prahy, na tu příslušnou Praze 10 ani na Středočeskou hygienickou stanici. Linka 1212 už nefunguje jako informační o koronaviru, ale pro podnikatele žádající finanční podporu.

Byla jsem trochu zoufalá, nikdo nebral telefon. Nakonec mi na informačním centru záchranné služby řekli, ať zavolám ošetřující lékařce, která zastupuje moji doktorku. Ta mi poradila, ať si zavolám na infekční na Bulovku nebo ať kontaktuji záchranku. To mi přišlo nefér, tak špatně mi nebylo. Na Bulovce mi řekli, že můžu přijít bez objednání. Řekli mi, ať přijedu autem, to ale nemám. Navrhli, že si mám vzít taxi. Ptala jsem se, jestli to nevadí. Odpověděli, že vadí, ale co se dá dělat.

Lidovky.cz: To už ale bylo pravděpodobné, že můžete nákazu šířit.

Je to podle nich menší riziko než MHD. Nakonec mě na místo ale zavezl otec. Výsledky byly do 24 hodin a z hygieny se ozvali do dvou dnů, aby vytrasovali kontakty. Kromě těch pražských se řešilo i letadlo a lidé, kteří seděli v mém okruhu. Stejně tak se hygienici zabývali i fitness centrem. To ale, myslím, nakonec nezavřeli.

Lidovky.cz: Má covid i někdo další z přátel, s nimiž jste byla v Bulharsku?

Jeden z nich je pozitivní, další čeká na výsledky a třetí už covid měl. Teď má test negativní, ale onemocněl angínou.

Lidovky.cz: Vnímáte teď cestování jako rizikové?

Vůbec ho tímto způsobem nevnímám. Myslím si, že stejně jako jsem si to mohla donést z letadla nebo bulharského klubu, jsem se mohla nakazit v nějakém podniku v Praze nebo v MHD. Navíc Bulharsko je vyhodnocené jako neriziková země. Letiště ale vnímám jako největší riziko.