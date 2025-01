Za řeči o zabíjení pacientů s covidem v nemocnici dostal muž podmínku

Plzeňský soud tak naplnil rozhodnutí Nejvyššího soudu, který konstatoval, že jednání obžalovaného způsobilo ohrožení zájmů společnosti při zvládání epidemie covid-19.

„Nejvyšší soud argumentoval tak, že okresní i krajský soud zaujaly nesprávný právní názor,“ sdělil soudce Okresního soudu Plzeň-město Josef Prach. Uvedl, že trest je na spodní hranici trestní sazby kvůli tomu, že obžalovaný se přiznal a kál se tím, že zaslal omluvné dopisy. Šestatřicetiletému Janu Jungmannovi hrozilo až osm let vězení. Aktuální rozsudek je nepravomocný.

Podobně komentovaly i známé osobnosti

Dřívější rozhodnutí okresního soudu, které skončilo konstatováním, že se trestný čin nestal, vysvětlil soudce Prach tím, že komentáře na Facebooku byly tak absurdní, jednalo se o takzvané fantasmagorie, že nemohly být částí obyvatel brané vážně.

„Každý je musel brát jako nadsázku,“ sdělil Prach s tím, že podobné komentáře mají i některé veřejně známé osobnosti. Připomněl i to, fakultní nemocnice reagovala tak, že příspěvky odstranila.

Jungmann pod jeden z článků, kde si lékař posteskl, že na covid už umírají i mladí lidé a není v jejich silách s tím něco dělat, do komentářů napsal: „Já si myslím, že je schválně nějak zabíjíte, abyste měli čísla. Určitě jim dáte něco do pití nebo nějaký jed místo léků.“

Příspěvek o očkování komentoval slovy: „Jak je ta depopulalizační vakcína nastavená, jsou to ty dva roky? Kdy potom každý zemře?“ V dalším komentáři zase o zdravotnících napsal, že dítěti s covidem vetřeli na sliznici nějakou chemikálii, aby onemocnělo a oni to mohli dát na Facebook.

Podle spisu jeho komentáře sdílely spousty sledujících, stránky nemocnice v té době sledovalo 12 tisíc lidí.

Muž řekl, že v době covidových opatření byl doma v posteli s počítačem, nemohl chodit ven, uzavřel se. Podle spisu hodně četl články o covidu, uvěřil prý textům, že vakcíny mají lidem ublížit.

Z dnešního jednání se Jungmann omluvil. Již dříve řekl, že lituje toho, co se stalo. „Vím, že to asi bylo špatný. Nevěděl jsem, co se děje, co se děje se mnou za pandemie. Snažím se pracovat, ale semlelo mě to. Mrzí mě to,“ tvrdil obžalovaný, pro kterého jeho advokát navrhoval zprošťující verdikt.