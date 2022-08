Česko bude mít první dodávku léku proti covidu v září, cena za nákup je tajná

O dodávkách ministerstvo jednalo od začátku letošního roku. Nechtělo ale platit dopředu určený počet dávek, které by se nemusely pro pacienty využít.

„Tato smlouva umožňuje objednávat dle potřeby. Nespotřebované léky se tak nebudou muset hradit ze státního rozpočtu, jako tomu bylo v některých případech dříve, například u monoklonálních protilátek,“ dodal Jakob.

Už na začátku letošního ledna ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 avizoval, že má za vládu zmocnění podepsat smlouvu na 50 000 dávek léku za miliardu korun. Válek už dříve uvedl, že jednání se zastavila na tom, že nechtěl platit za lék dopředu podobně jako u covidových vakcín, ale hradit jen skutečně spotřebované dávky.

Před více než měsícem ministr řekl, že se smlouva s Pfizerem právě podepisuje, a první dodávky přijdou do Česka do 14dnů. Nakonec se do země dostanou až v září.

Paxlovid je antivirotikum určené k léčbě onemocnění covid-19 u dospělých, kteří nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem a u nichž je zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění. Podmínečnou registraci obdržel v celé EU již 28. ledna.

Pro léčbu pacientů s vyšším rizikem vážného průběhu se v dřívějších vlnách epidemie podávaly monoklonální protilátky. Tyto léky jsou ale na současnou variantu viru omikron málo účinné. Z protivirových léků je v ČR k dispozici molnupiravir od firmy Merck Sharp & Dohme (MSD) a lékaři podávají vhodným pacientům stále také remdesivir, který byl prvním schváleným lékem přímo na covid-19.