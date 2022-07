Za pondělí přibylo přes dva tisíce nakažených koronavirem, poprvé od dubna

Epidemie zrychluje již několik týdnů. Denní přírůstky případů začaly být v mezitýdenním srovnání vyšší počátkem června. Trend se zastavil jen minulý týden během dvou svátečních dní. O volných dnech totiž bývají pravidelně počty testů nižší.

Zájem o testy se ale v poslední době postupně zvyšuje. V pondělí se nechalo testovat téměř 9000 lidí, přibližně o 2200 více než před týdnem. Pozitivita se zvýšila u dvou ze tří typů testů. U nejčastějších diagnostických testů lidí, kteří vykazují příznaky nemoci, bylo v pondělí pozitivních téměř 30 procent z testovaných. Před týdnem to bylo méně než 27 procent.

Denní přírůstky

Poznámka: Reinfekce zahrnuje dříve otestované, kteří již byli dříve pozitivně testovaní na covid-19 a je u nich podezření na reinfekci.

Data podléhají další validaci a mohou se měnit.

Za nárůstem počtu případů z poslední doby jsou nakažlivější submutace BA.4 a BA.5 koronavirové varianty omikron, které ale podle zkušeností z jiných evropských zemí mají mírný průběh. Podle ministerstva zdravotnictví bude nakažených přibývat ještě několik týdnů. Neplánuje ale opatření proti šíření nákazy, protože se neplní nemocnice a zejména jednotky intenzivní péče. V těžkém stavu je nyní v nemocnicích 12 lidí, což je o tři méně než před týdnem.

Nejvyšší incidenční číslo je momentálně v Praze. Za uplynulý týden připadá na 100 tisíc Pražanů 137 nakažených. V žádném jiném kraji Česka se incidence přes 100 nedostala. Naopak relativně nejlepší situace je v Olomouckém kraji, kde za posledních sedm dní připadá na 100 tisíc obyvatel 33 případů nákazy.

Očkovat proti covidu se v pondělí nechalo 1089 lidí, o 200 více než před týdnem. Největší zájem byl tradičně o třetí posilující dávku, dostalo ji 946 lidí. Dokončené očkování má v Česku téměř 6,9 milionu lidí, na přeočkování zatím dorazilo přes 4,2 milionu z nich.

Čtvrté očkovaní proti covidu doporučují vakcinologové lidem nad 60 let nebo pro osoby od 12 let s oslabenou imunitou, případně zdravotníky, kteří s takovými pacienty pracují. Vhodné je také pro klienty a pracovníky pobytových zařízení sociální péče. Doporučení publikovala Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na svém webu. Podle ministerstva zdravotnictví by mělo být přeočkování možné v polovině srpna.

Od začátku epidemie v březnu 2020 potvrdily laboratoře přes 3,9 milionu případů covidu, k tomu ministerstvo eviduje téměř 271 tisíc podezření na opakovanou nákazu. S koronavirem dosud zemřelo 40 334 lidí. Za poslední týden je úmrtí zatím sedm.