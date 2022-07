Jak vyležet „letní“ covid. Šéf lékařů se dělí o sadu doporučení, na obzoru jsou experimentální léky

I přesto, že jsou výše zmíněné podlinie omikronu prozatím těmi nejnakažlivějšími, a podle některých studií dokonce snadněji odolávají protilátkám, průběh jimi způsobených infekcí je podle lékařů lehčí. Přes nárůst počtu nakažených tak nemocnice nezažívají podobně silný nápor na lůžka jako během předchozích koronavirových vln.

„Průběhy jsou lehčí, všechny probíhají jako virová respirační infekce s únavou, bolestí hlavy a zvýšenou teplotou. Nemůžu tvrdit, že jde o úplně lehké virózy, ale není to zase nějak dramatické. Zatím se ukazuje, že se to dá zvládnout doma a že pacienti v domácí léčbě se během týdne až deseti dnů dostávají do normálního stavu,“ potvrdil serveru Lidovky.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Jak se s covidem co nejlépe poprat v domácích podmínkách?