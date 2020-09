Covid mezi seniory: víc než nemoc je děsí izolace. ‚Na jaře se to táhlo dva a půl měsíce‘

Praha Koronavir proniká do domovů pro seniory a ohrožuje ty nejzranitelnější. Lidé starší 65 let v počtu hospitalizovaných suverénně vedou. Z celkových 602 covidových pacientů nemocnic je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) 375 osob ve skupině nad 65 let, pozitivních je v této kategorii více než 1567 lidí. Data jsou za období 1. až 16. září.

„Dobrá zpráva je, že úmrtnost ve skupině 65+ klesla z třiceti na deset procent. Tím, že se plošně dodržují ochranná opatření, jako je pravidlo 3R – roušky, rozestupy a ruce – dochází k ochraně zranitelnějších skupin,“ řekl serveru Lidovky.cz Vojtěch.



Česko nyní podle něj nečelí zásadnějšímu zásahu viru do seniorní populace, počty nakažených v této skupině systematicky lokálně nerostou. „Z celkového pohledu je situace mezi seniory stabilizovaná, ale zůstáváme bdělí a jsme připraveni nastavit další opatření,“ dodal ministr.

Ve vzduchu visí úplná stopka návštěvám. Zhoršující se epidemiologická situace k tomuto kroku dovedla v pátek Prahu, Královéhradecký či Pardubický kraj, ode dneška návštěvy v nemocnicích a v sociálních zařízeních zakáže i Jihomoravský kraj. Je jen otázkou času, kdy opatření postihne domovy seniorů napříč republikou. Výjimku mají jen hospice.

Podle jejich ředitelů se ale řada klientů bojí víc než viru toho, že neuvidí své blízké. „Na jaře to trvalo dva a půl měsíce. Bylo to velmi bolestivé a táhlo se to dlouho,“ potvrdil serveru Lidovky.cz David Malinkovič, šéf břeclavského domova. Nyní by stopka měla trvat maximálně měsíc, uvedla ředitelka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová. „Jakmile se epidemiologická situace zlepší, je možné uvažovat o zmírnění opatření,“ dodala.

Opakování jarního scénáře, kdy řada domů pro seniory kolabovala, se většina serverem Lidovky.cz oslovených ředitelů neobává. Do karet jim hraje zkušenost. „Obecně jsme poučeni z chyb, které jsme možná dělali na začátku,“ sdělila serveru Lidovky.cz Věra Barešová, ředitelka pražského Domu seniorů Michle.

Senioři přicházejí nakupovat dopoledne do supermarketu v Ústí nad Labem.

Pokud se nákaza v domově objeví, vedení i personál reaguje pružně, soudí Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. „Připravují se s předstihem a už vědí, jak se zachovat,“ řekl serveru Lidovky.cz. Starosti jim nedělá ani nedostatek ochranných pomůcek, těch je nyní na rozdíl od jara dostatek.

Sebelepší připravenost nicméně ve finále podle ředitele Domova seniorů v Liberci-Františkově Jana Gabriela neodvrátí průnik nákazy za zdi domovů. „Nečekáme, jestli se to stane, ale kdy,“ zdůraznil pro Lidovky.cz. Zároveň se pozastavil nad tím, jak se ke klientům z domovů pro seniory staví nemocnice.

„Na jaře jsme byli ujišťováni, že pokud se to stane, tak nám pomůžou nemocnice a budou hospitalizovat naše klienty. Nyní to ale nechtějí dělat, nechtějí hospitalizovat klienty s lehčím průběhem. Ti nám pak zůstávají v domově a tím pádem máme problém. Zahráváme si s tím, že nakazíme ještě mnohem víc klientů, případně zaměstnanců.

Velké diskuze se nyní vedou okolo testování, které ve většině zařízení probíhá prostřednictvím odběrové sanitky, zejména pak u klientů, kteří jsou imobilní či vážně nemocní. Stále více se skloňuje možnost samotestování, o které mluví i premiér Andrej Babiš (ANO), podle Kose to ale zatím naráží na dvě věci: nutnost proškoleného personálu a technické vybavení daného zařízení. Nemožné to ale není a brzy to naopak bude nutností, soudí Kos.

„Máme případy některých domovů, kdy se personál už zaškolil na odběr pro PCR testy, tam nemusí jet odběroví pracovníci, jen se odeberou zkumavky s materiálem a odveze se to. To významně napomáhá při přetlaku, který na odběrová místa je,“ uvedl Kos.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) včera oznámila, že domovy seniorů zřizované městem Brnem budou mít speciální testy na nemoc covid-19. Podle ní bude výsledek známý v řádu minut. Brno zřizuje 11 domovů a ještě centrum sociálních služeb. Testovat se bude veškerý personál a podle potřeby i klienti. Podle primátorky budou mít domovy možnost si koupit testovací sady i přístroj na vyhodnocování. Samotný přístroj na vyhodnocení vyjde na dvacet tisíc korun a testovací sada na 312 korun. Veškeré vybavení pořídí samotné domovy.

Domov pro seniory Chodov.

„Zdravotnický personál, který v každém domově funguje, bude proškolený, aby zvládl odebírat vzorky z nosohltanu pomocí tamponů a detekovat nákazu. Vyhodnocení trvá 12 minut, spolehlivost je kolem 95 procent,“ uvedla Vaňková. Pokud se metoda osvědčí, bude město zvažovat, že by ji zavedlo například i do školských zařízení.

Nákaza ze zpěvu

Koronavirová nákaza v současné době nejvíce postihuje seniorské domovy v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, kde v některých dokonce přistoupili k tomu nejobávanějšímu – k zákazu návštěv.

„U nás máme ještě návštěvy povolené, ale na objednání, maximálně dva lidi a maximálně na hodinu. Doporučujeme a prosíme, aby ten čas trávili ideálně venku,“ sdělil serveru Lidovky.cz Jan Gabriel.

Nákazu mezi klienty ale nepřináší jen jejich návštěvy. V sanatoriu Topas v Holicích na Pardubicku, kde jsou lidé s duševními poruchami, se prokázal covid u 90 lidí. „Průběh nemoci je u nakažených lehký, bohužel jsme zaznamenali tři úmrtí, těžko říct, jestli to bylo covidem, nebo spojené s covidem,“ řekla krajská epidemioložka Olga Hégrová. Do sanatoria se nákaza nejspíš dostala při muzikoterapii, kterou si externě objednali.

S rozšířením nákazy bojuje i soukromý domov důchodců Beránek v Úpici na Trutnovsku, kde se nakazila bezmála padesátka lidí. Tři lidé zemřeli. Koronavirus se v Úpici rozšířil také do některých škol.