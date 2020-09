Covid necovid, volí všichni. K volbám může dorazit přes 16 tisíc lidí z karantény

Praha Šesté volby do zastupitelstev krajů v historii České republiky v kombinaci s volbami do Senátu s sebou vzhledem k současné situaci přinesou nejedno novum. Přes šestnáct tisíc voličů se totiž momentálně nachází v povinné izolaci či karanténě kvůli možné nákaze covidem. Vhodit svůj hlas do urny ale budou moci.

Ať už je to možnost naskočit do auta a dojet si odvolit k tzv. drive-in volebním stanovištím, nebo si v pohodlí domova počkat na speciální „antivirovou“ komisi. Pokud ale koronavirem zrovna netrpíte, čekají vás volby jako skoro každé předchozí.

Ani pravidla hlasování se letos nemění. U voleb do krajských zastupitelstev (Praha své zastupitelstvo letos nevolí) máte možnost na hlasovacím lístku vybrané strany zakroužkovat čtyři jména, kterým dáváte přednost před ostatními. Kroužkovat a vkládat do obálky ale můžete pouze jeden hlasovací lístek.

V případě 27 senátních obvodů je to snazší. Žádné zaškrtávání vás nečeká, do obálky dáte prostě lístek toho kandidáta, kterého jste si vybrali. Jestliže budou v obálce lístky dva, je váš hlas v obou případech neplatný.

Nepatříte-li mezi nakažené, potřebujete si vlastně zapamatovat jen datum voleb. Dorazit můžete do svých klasických volebních místností, a to buď v pátek 2. října od 14.00 do 22.00, nebo následující den v sobotu od 8.00 do 14.00. Druhé kolo senátních voleb proběhne o týden později opět v pátek a v sobotu.

„Hlavně se nebojte do volební místnosti dorazit, je hygienicky zabezpečená a připravená lépe než cokoliv jinde,“ vzkázal voličům na dotaz serveru Lidovky.cz náměstek ministra vnitra pro legislativu a státní správu Petr Mlsna.

Doporučuje ale také dva preventivní kroky, abyste co nejvíce omezili kontakt s komisí: vzít si vlastní tužku a z domova si přinést již vyplněný volební lístek. Dodržování hygienických zásad jako dezinfekce rukou, nasazená rouška a potřebné dvoumetrové rozestupy by měly být při volbách samozřejmostí. Pokud jste však nedopatřením na ústenku zapomněli, bude na vás čekat její jednorázová varianta u komise. Bezpečná vzdálenost bude jako nápověda načrtnutá na podlaze.

Covidová volba z auta

Jste-li kvůli koronaviru v karanténě nebo v izolaci, můžete sednout za volant svého auta a dojet si do jednoho ze 78 volebních stanovišť. Jejich mapu naleznete na stránkách ministerstva vnitra či vašeho kraje. Podle resortu vnitra byste této možnosti měli využít přednostně.

Ale pozor, tímto způsobem se volí v jiný den, konkrétně ve středu 30. září mezi sedmou hodinou ranní a třetí hodinnou odpoledne. Totéž platí o týden později v druhém kole senátních voleb.

Průběh samotné volby by měl být jednoduchý. Na místě bude dopravu dirigovat hlídka dopravní policie. Až na vás přijde řada, přijedete na vyznačené stanoviště a skrze stažené okénko se identifikujete pomocí osobního dokladu. Pak už můžete vložit lístek do obálky a po krátkém popojetí ho i vhodit do urny. Výhodou je, že se nemusíte nikam předem hlásit.

Dejte si jen pozor na čas, volební komise si totiž v průběhu voleb vyberou jednou denně půlhodinu na občerstvení a odpočinek kvůli pobytu v ochranných oblecích. Časy přestávek jednotlivých komisí byste měli dle Mlsny nalézt na stránkách svého kraje.

Covidová komise přijde k vám

Pokud byste raději do automobilu nesedali, můžete si zajistit, aby speciální volební komise dorazila i s urnou k vám domů. Podobnou možnost mají mimochodem i ti, kdo covid sice nemají, ale kvůli úrazu či dlouhodobé nemoci nemohou dorazit do volební místnosti. V tomto případě už se však potřebujete registrovat.

Uděláte to tak, že se nahlásíte na svém obecním úřadě, a to nejpozději do čtvrtka prvního října. Číslo speciální linky zřízené pro tyto případě najdete opět na webových stránkách kraje. Ministerstvo vnitra navíc ještě na poslední chvíli navýšilo počet těchto komisí ze 78 na 156.

Výjimečná situace v pobytových zařízeních

Pokud se nacházíte třeba v domově důchodců, léčebně dlouhodobě nemocných a dalších zdravotnických zařízeních, na něž byla kvůli covidu uvalena karanténa, můžete lidově řečeno hodit „ruce za hlavu“.

V takovém případě se totiž z vašeho zařízení stává automaticky samostatný volební okrsek a speciální komise vás ve dny voleb navštíví sama.