6666. Tolik nových případů covidu v pátek přibylo, počet hospitalizovaných ale nadále klesá

Za posledních sedm dnů nyní připadá na 100 tisíc obyvatel 404 nakažených. Počet hospitalizovaných s koronavirem ale klesá. V pátek jich bylo na 2 500, zatímco minulý pátek 3 120. Vyplynulo to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od začátku epidemie v březnu 2020 se v zemi nakazilo koronavirem přes 2,5 milionu lidí, z toho 36 558 v souvislosti s covidem zemřelo. V první polovině prosince umíralo s nákazou přes 100 lidí denně, v poslední době jsou počty obětí nižší.

Za tento týden ministerstvo zatím eviduje 226 úmrtí, za stejnou dobu minulého týdne to bylo 304 úmrtí. Údaje z posledních dní se ale obvykle při dalších aktualizacích zvýší.

V prosinci epidemie zpomalovala, nyní šíření nemoci opět zrychluje. Odborníci tento vývoj po vánočních svátcích ale předpokládali, mimo jiné i kvůli nakažlivější variantě omikron. A nakažených by mělo přibývat dál.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek očekává výrazný nástup vlny omikronu zhruba od 16. ledna a opět poleví ve druhé polovině února. S ohledem na to vláda chystá úpravy některých protiepidemických opatření. Ministerstvo vnitra má vybrat oblasti kritické infrastruktury nezbytné pro chod státu, kde by mohli chodit do práce i lidé, kteří se dostanou do karantény.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8952 676,0 Případů 7. 1. 1566 118,3 Aktivních případů: 11460 865,4 Mrtvých 3253 245,6 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6048 436,6 Případů 7. 1. 994 71,8 Aktivních případů: 10123 730,8 Mrtvých 3937 284,2 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2133 331,2 Případů 7. 1. 326 50,6 Aktivních případů: 3608 560,2 Mrtvých 2436 378,2 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1949 330,4 Případů 7. 1. 319 54,1 Aktivních případů: 3267 553,8 Mrtvých 2212 375,0 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 736 249,8 Případů 7. 1. 131 44,5 Aktivních případů: 1130 383,5 Mrtvých 1568 532,1 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3354 408,5 Případů 7. 1. 481 58,6 Aktivních případů: 6513 793,3 Mrtvých 3074 374,4 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1948 439,0 Případů 7. 1. 287 64,7 Aktivních případů: 4187 943,7 Mrtvých 1440 324,6 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1996 361,8 Případů 7. 1. 279 50,6 Aktivních případů: 4612 836,0 Mrtvých 2015 365,3 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1827 349,6 Případů 7. 1. 295 56,4 Aktivních případů: 3648 698,0 Mrtvých 1741 333,1 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1618 317,4 Případů 7. 1. 251 49,2 Aktivních případů: 3235 634,5 Mrtvých 1613 316,4 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4477 375,6 Případů 7. 1. 720 60,4 Aktivních případů: 8786 737,1 Mrtvých 4351 365,0 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2100 332,3 Případů 7. 1. 307 48,6 Aktivních případů: 4588 725,9 Mrtvých 2203 348,6 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2434 346,2 Případů 7. 1. 395 56,2 Aktivních případů: 4902 697,3 Mrtvých 2085 296,6 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3784 315,2 Případů 7. 1. 496 41,3 Aktivních případů: 7521 626,5 Mrtvých 4629 385,6 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Nejvíce případů covidu na 100 tisíc obyvatel za poslední týden je aktuálně v Praze, kde je incidenční číslo 667. Ve čtyřech dalších krajích - Libereckém, Středočeském, Zlínském a Ústeckém, je incidenci vyšší než 400. Naopak nejnižší zůstává v Karlovarském kraji, kde činí 251.

Laboratoře v pátek provedly téměř 83 tisíc testů, před týden na silvestra jich bylo o téměř 40 tisíc méně.

Stejně jako přibylo proti minulému pátku provedených testů, zvýšil se i počet aplikovaných dávek vakcíny proti koronaviru. Zdravotníci jich v pátek vykázali 106 809, což je za poslední dobu nejvíce. Z toho 90 019 lidí si přišlo pro posilující dávku.