Případů covidu na podzim přibude. Stát nakoupil statisíce vakcín, bude očkování povinné?

„Imunita evropské populace se zlepšila, ale stále není dostatečná,“ přiblížil Válek a upozornil na nedávnou vlnu onemocnění novou variantou covidu v Řecku, ale i na nošení roušek při cyklistického závodu Tour de France či zprávám o nakažení sportovců během nedávné olympiády.

„Vždycky budeme mít nejmodernější očkovací látky proti covidu,“ ujistil ministr. To se podle jeho slov podařilo vládě vyjednat během českého předsednictví Evropské unie.

Podle Válka je nejlepší doba na to nechat si aplikovat vakcínu na podzim. „Já plánuji nechat se naočkovat někdy v říjnu, to považuji za ideální dobu. Někdy ten vrchol bývá ke konci roku, někdy bývá na začátku roku,“ zdůvodnil Válek své rozhodnutí.

„Podzimní a zimní období každoročně přináší vyšší výskyt respiračních infekcí, které mohou mít vážné dopady zejména pro starší lidi a pacienty s chronickými onemocněními,“ doplnil Válka jeho náměstek Josef Pavlovic (Piráti).

Právě těmto skupinám se doporučuje vakcinace i pro nadcházející sezonu. Dávek bude v Česku k dispozici na 700 tisíc.

Až 900 tisíc dávek proti chřipce

„Pro letošní sezonu máme připravených 700 tisíc dávek nejnovější vakcíny proti covidu a už nyní je možné, aby si je lékaři objednali,“ přiblížil Válek s tím, že zhruba 500 tisíc dorazí do Česka do konce září, zbytek by pak měl dorazit do konce kalendářního roku.

U vakcín proti chřipce je číslo vyšší, tam bude Česká republika disponovat zhruba 900 tisíci dávek. V obou případech je podle Válka možnost zakoupení dalších vakcín v případě vyššího zájmu. Ten se ale minimálně u covidu neočekává. Podle Válka se ze 700 tisíc nakoupených vakcín spotřebuje zhruba půl milionu do konce března příštího roku.

Očkování bude stejně jako doposud k dispozici u všech praktických lékařů. Nově má vzniknout databáze, která zájemcům o očkování proti covidu-19 ukáže, kde je nejbližší praktický lékař, který vakcínami disponuje.