Za středu přibylo 261 nakažených. Z regionů je na tom nejhůř Karlovarsko

Incidenční číslo je 13. Už několik dní ukazuje stejnou hodnotu. Zdravotníci použili přes 17 tisíc vakcín. V nemocnicích je aktuálně 53 lidí, 9 z nich je v kritickém stavu.

Z regionů jsou na tom nejhůře Karlovy Vary, kde se nedávno konal filmový festival. Na 100 tisíc lidí za posledních 7 dní připadá 33 nakažených. Na druhém místě jsou České Budějovice s 29 nakaženými na 100 tisíc obyvatel. Relativně vysoká čísla jsou i v Prachaticích, Třebíči a Praze.

Pokud žákovi vyjde ve škole pozitivní test na covid-19, nebude moci chodit do školy celá třída. Výjimka bude platit pouze pro očkované a děti, které covid prodělaly. Nové pravidlo začne platit příští čtvrtek.

Pokud praktický lékař přesvědčí seniora, aby se nechal očkovat proti covidu-19, dostane od pojišťovny bonus 380 korun. Uvedl to premiér Andrej Babiš.

„Byl to návrh pojišťoven, o kterém informoval náměstek ředitele VZP Šmehlík. Chtějí, aby praktici pro seniory nad 65 let u první vakcinace dali bonus. Je to informace, kterou jsme vzali na vědomí, na rozhodování pojišťoven ale nemáme jako vláda vliv,“ uvedl premiér Babiš.

Světová zdravotnická organizace (WHO) začala zkoumat novou variantu koronaviru, která se šíří především v Kolumbii a Ekvádoru. Nová varianta dostala název mí. Může být odolnější vůči vakcínám.