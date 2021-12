‚Tady končí legrace.‘ Flegra děsí analýza k omikronu, Novotný mu chce pomoct ji dostat k vládě

S nově jmenovanou vládou přichází také jiná řešení ve spojitosti s epidemií koronaviru v České republice. Po prvním zasedání nový premiér Petr Fiala zavrhl prodloužení nouzové stavu, s tím však někteří odborníci značně nesouhlasí vzhledem k nově se šířící variantě omikron a přeplněným nemocnicím.

Před tímto nebezpečím varuje zejména evoluční biolog Jaroslav Flegr, který patří od začátku epidemie mezi podporovatele přísnějších protiepidemických opatření. Na Twitteru v pondělí proto vyzval lidi, aby mu dali kontakt na novou vládu, jelikož potřebuje ministrům doručit důležitou analýzu.

Jaroslav Flegr je znám především pro své názory, kdy mnohokrát varoval před hrozivými důsledky dalších vln covidu a nárůstu počtu zemřelých.„Doufám, že je má vláda připravené, protože vážně nevím, jak se to potom bude dělat. Nebudou tisíce mrtvých denně, ale stovky. I to ale stačí,“ řekl Flegr loni v říjnu.

Mírnější, ale nebezpečná

Flegr zároveň varuje, že ačkoliv se zdá, že průběh nemoci po nakažení omikronem je mírnější, tak je tato varianta mimořádně nebezpečná. „Počty nakažených budou mnohem vyšší a nemůžeme si malovat, že bude nižší patogenita. To je optický klam. Ve skutečnosti se stejné počty a procenta lidí z těch nakažených budou dostávat do nemocnic, jako se dostávaly v případě delty,“ doplnil evoluční biolog.

Upozorňuje také na to, že očkování proti nové variantě sice pomáhá, ale ve výrazně nižším měřítku. „Infekční budeme všichni, ať jsme to prodělali, či ne. Jedině ti, co jsou plně naočkovaní a zároveň to prodělali, jsou asi nejvíce chránění,“ zmínil Flegr s tím, že ochrana takových jedinců se však pohybuje jen kolem 70 procent.

Stejného názoru jsou i vědci po celém světě, kteří vybízejí lidi k přeočkování třetí dávkou vakcíny proti covidu, jelikož omikron prostupuje mezi obyvatelstvem v Jižní Africe, Dánsku a Velké Británii. „Omikron se šíří rychlostí, jakou jsme dosud neviděli u žádné z variant,“ upozornil generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) předpokládá, že by měl omikron v Evropě převládat již zkraje ledna. Podle ECDC je nová varianta covidu velmi riziková a opět navýší množství hospitalizovaných a také úmrtí.

Jaroslav Flegr @FlegrJaroslav Končí legrace. Jestli máte někdo přímé spojení na někoho z vlády (např. na V. Rakušana), hejtmany, důležité úředníky, tak se mi prosím ozvěte do soukromé zprávy nebo na flegr@email.cz. Potřebuji jim doručit důležitou analýzu situace kolem omikronu. Není zatím určena veřejnosti. oblíbit odpovědět

Na Flegrův twitterový příspěvek vzápětí zareagoval starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný, známý svými kontroverními názory. Novotný nabídl Flegrovi svoji pomoc s tím, že jeho e-maily berou lidé s vážností.

„Cokoli mi pošlete na starosta@prahareporyje.cz, umím poslat dál. Já vás ctím, takže mi nemusíte nic vysvětlovat. Prostě předám. Ono, když to přijde od Řeporyjí, nikdo si nedovolí to jen tak přejít a bude to mít tu pozornost. Řeporyje do spamu nikomu nepadají.“

Prodloužení nouzové stavu

S verdiktem vlády nesouhlasí i další přední odborníci, kteří žádají o přehodnocení situace. Vědci z Učené společnosti ČR žádají vládu o prodloužení nouzového stavu a s ním spojených protiepidemických opatření. V otevřeném dopisu premiérovi Petrovi Fialovi se obávají růstu epidemie covidu-19 kvůli variantě omikron. Podle nich by se nemělo čekat na britské výsledky do konce roku, protože může být v tu dobu už pozdě.

K zastáncům protiepidemických opatření se vyjádřil i poslanec Patrik Nacher, který propagátory lockdownů označil za takzvané liberály z Prahy, pro které je domovem Twitter.

Patrik Nacher @PatrikNacher Také jste si všimli, že největšími zastánci lockdownů, různých omezení, prodloužení nouzových stavů, zastánci různých pesimistických předpovědí a hysterici jsou tzv. liberálové z Prahy, kteří jinak sami často mluví o svobodě. Jejich domovem je třeba tady Twitter oblíbit odpovědět

Na rizika spojená s novou variantou omikron, vydala Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) doporučení, týkající se dalšího postupu v boji proti covidu.

„S ohledem na výše popsanou nejistotu je třeba se již nyní připravit na nutnost zavedení dalších protiepidemických opatření nutných pro “oploštění” vlny a její průběžné brzdění, a počítat s jejich zavedením už před koncem roku, nebo v prvních týdnech roku 2022.“

„Mnoho problémů spojených s velkou vlnou případů varianty omikron spojuje nedostatek zdravotnického personálu, který je třeba strategicky rozdistribuovat mezi odběrová místa pro testy, očkovací místa a nemocnice. Doporučujeme prioritizovat kroky, které umožní doplnění kapacit odborným, ale nezdravotnickým personálem,“ uvádí na svém webu MeSES.