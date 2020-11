Covid ‚pomáhá‘ plnit popelnice. Odpadky prozrazují, jak se během pandemie mění chování Čechů

Praha Nárůst množství nákupů přes internet se projevil i na objemu produkovaného odpadu. Obalů vyhozených do kontejnerů přibývá. Z průzkumu společnosti CBRE vyplynulo, že tři z deseti respondentů začali během karantény nakupovat na internetu a hodlají v tom pokračovat nadále. Zvlášť když sezona vánočních nákupů klepe na dveře a kamenné obchody zůstávají kvůli vládním opatřením dosud zavřené.

Rostoucí tržby z online prodejů zaznamenaly nejen e-shopy s potravinami či léky, Češi se naučili nakupovat na internetu třeba i stavební materiály. Objem nákupů potravin online se na jaře, kdy koronavirová krize v Česku vypukla, meziročně zvedl o 215 procent. V nadcházející sezoně vánočních nákupů se přitom čeká ještě vyšší růst.

To vše se ale neblaze projevuje na růstu množství produkovaného odpadu. Hlavně často doslova přetékající barevné popelnice na třídění papíru či plastu podávají svědectví o vytíženosti e-shopů.

Zažil to nejspíš každý, kdo si něco na internetu objednal – kupříkladu parfém je kromě standardní krabičky výrobce zabalen ještě do další, nejčastěji papírové krabice a obvykle omotán fólií; to vše proto, aby při přepravě nedošlo k poškození zásilky.

Do kupící se odpadové množiny je nutno připočíst plastový odpad z nádob na uvařené pokrmy, které v rozvozech nabízejí mnohé restaurace, jež musely kvůli protiepidemickým opatřením zásadně omezit provoz.

„Dochází k nárůstu objemu vyhozených plastů i papírových krabic. Děje se tak v důsledku zvýšeného využívání zásilkových služeb a nákupů na e shopech,“ potvrdila pro server Lidovky.cz Aneta Bublová, mluvčí svozové firmy SAKO Brno.

Nárůst množství tříděného odpadu v barevných popelnicích zaznamenala i společnost AVE, jež má na starosti svoz v hlavním městě. V Ostravě dokonce přirovnávají současný stav k situaci obvyklé spíše pro vánoční a povánoční období v „necovidních“ letech, kdy lidé vyhazují obaly od dárků.

Společnost OZO Ostrava to ilustrovala čísly: zatímco loni v říjnu vyhodili Ostravané 383,5 tuny papíru, za letošní desátý měsíc roku už to bylo o sto tun více. V kolonce „směsný odpad“ činil meziroční rozdíl skoro 120 tun.

U dalších položek už tak propastný rozdíl není – plastu přibylo o zhruba 26 tun, skla o necelých 29 tun. Množství odpadu v kontejnerech na sklo tak zatím nenaplnilo obavy některých odborníků z toho, že Češi začnou s nástupem podzimní vlny pandemie víc pít alkohol.

Životaběh měst se změnil

Na množství produkovaného odpadu je patrné i to, že lidé žijí ve městech jinak než v době před úderem koronaviru. Daleko méně se přemisťují, čtvrti, v nichž většinu tvoří spíš administrativní budovy, jsou prázdné. Popelnice se plní – logicky – tam, kde lidé bydlí.

„Registrujeme méně odpadů z komerčních a jiných živnostenských provozoven,“ potvrdila mluvčí společnosti AVE Pavla Ivácková. Přesun producentů odpadu zaznamenali v Brně. Zatímco v centru města, kde obvykle bydlí studenti, kteří tam teď kvůli uzávěre škol nejsou, se popelnice plní pomalu, na sídlištích je odpadu naopak více než za běžné situace.

V Praze i v Ostravě přibývá tříděného odpadu na úkor toho směsného. Během epidemie přitom platí jiná pravidla než za normálních okolností. Už od jarní vlny koronaviru přitom platí, že lidé s prokázaným onemocněním covid-19 by měli být při nakládání se vším, co vyhazují, obezřetní – a zejména oni by teď měli černou popelnici upřednostnit.

Odpad z domácností infikovaných by měl být vyhazován zabalený v pevném plastovém pytli a ten v ideálním případě vydezinfikovaný. To kvůli ochraně popelářů před kontaktem s nákazou. Že je práce přímo na svozových vozech v těchto měsících riziková, dokládá hlášení ze společnosti OZO Ostrava, jež má oproti jaru mnohem větší problémy s úbytkem pracovníků. Buď se nakazili, nebo museli do karantény.

„I proto jsme museli přijmout různá opatření, změnit některé svozové harmonogramy, zaměstnat na svozu odpadu i pracovníky z jiných provozoven,“ uvedla Vladimíra Karasová, vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy OZO Ostrava.