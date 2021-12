Ve školách se vir více nešíří, za vyšší čísla nakažených může testová strategie, uvedl statistik Dušek

Prodloužení vánočních prázdnin žádaly některé organizace učitelů, navrhovali ho i zástupci budoucí vládní koalice. Podle dat ÚZIS byl počet pozitivních na sto tisíc obyvatel za poslední týden v celé populaci zhruba tisíc. Mezi dětmi 6 až 11 let to bylo zhruba 2 400 případů, u starších ve věku 12 až 19 let kolem 1 900 případů.

„To, co vidíme, je jenom odrazem testové strategie. Počet nově potvrzených případů je nejvyšší v mladých věkových kategoriích teď proto, že tam plošně testujeme, jsou snadno dosažitelní i pro trasování,“ vysvětlil šéf ÚZIS Ladislav Dušek na středečním Metropolitním zdravotnickém kongresu.

Celkově bylo od začátku listopadu do 5. prosince pozitivně testováno 483 tisíc lidí, z nichž 165 tisíc bylo mladších 19 let. Přestože se jedná o pětinu obyvatel, tvoří třetinu pozitivních testů. „To, že v dospělé populaci vidíme poloviční zátěž, neznamená, že se tam ten virus nešíří,“ dodal Dušek.

Prodloužení prázdnin má jen krátkodobý efekt

Opatření mířená jen na školy podle Duška nepovedou k dostatečnému efektu, protože ostatní věci omezené nejsou a děti se budou dál setkávat. Rodiče navíc nejmenší dětí budou muset dát někam na hlídání nebo s nimi zůstat doma. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch v minulých dnech tlumočil obavy z nemocnic z toho, že zavřené školy by pro ně znamenaly prohloubení personálního problému u matek, které by zůstaly doma s dětmi.

„Jsem přesvědčen, že v této fázi epidemie není virus jenom ve školách. Zásah jenom do škol nezabrání tomu, aby ta vlna populací nedoběhla,“ řekl Dušek.

Souhlasí s ním i demografka Dagmar Dzúrová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Před zavíráním škol by se měly podle ní vyzkoušet všechny jiné preventivní možnosti. „Zavírat školy a prodlužovat prázdniny je přesně to, k čemu by docházet nemělo v žádném případě, pokud budeme děti správně ve školách chránit,“ uvedla.

Denní přírůstky

Prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi si myslí opak. Kvůli tomu, že se školy nezavíraly jsou prý plné nemocnice a sto mrtvých denně.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), které je členkou, navrhuje takzvaný systém „test-to-stay“. Děti ze tříd, kde byl někdo pozitivně otestován, by se podle něj měly testovat každý den a z výuky by se vyřazovali jen nakažení.

Ředitelka Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová řekla, že už teď se hygienici snaží neposílat do karantény celé třídy, ale jen žáky v bezprostředním okolí nakaženého. Celá třída se uzavírá jen v případě více nakažených.

Nápad na prodloužení vánočních prázdnin srovnala s prodloužením prázdnin podzimních, ke kterému v Praze přistoupilo asi 40 procent škol. „Incidence se snížila asi o 400 na týden. Takže efekt to má, ale je krátkodobý,“ dodala.

Očkovat se nově budou moct děti od 5 let

V nejstarší skupině dětí do 19 let ubylo pozitivních testů od předchozího týdne asi o pětinu, u dětí 5 až 11 let ubylo o deset procent, u nejmenších dětí pozitivní testy asi o čtyři procenta vzrostly, ale proti předchozímu období jde o výrazně menší růst.

V posledních měsících rostou počty dětí, které kvůli vážnému stavu vyžadují s covidem-19 hospitalizaci. V říjnu jich bylo 96 a 16 skončilo na jednotkách intenzivní péče. V listopadu byla pak čísla zhruba čtyřnásobná, 383 hospitalizací a 51 na JIP. Téměř třetinu pacientů v nemocnicích pak tvořily nejmenší děti do dvou let. Část může souviset s hospitalizacemi neočkovaných těhotných a rodiček, u kterých lékaři upozorňují na vyšší rizika proti očkovaným matkám.

Sedmidenní incidence neočkovaných a očkovaných

Vakcína proti covidu-19 je v současné době dostupná pro děti od 12 let. Ve věkové skupině 12 až 15 let je očkováno nebo zaregistrováno k vakcinaci téměř 215 tisíc osob, což je 47 procent.

Od pondělí by měly být k dispozici slabší vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech určené dětem od pěti let, ve stejný den také ministerstvo zdravotnictví spustí registrace k jejich očkování. Vakcíny se budou podávat v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost nebo v očkovacích centrech, kde bude přítomen pediatr.