Covid v posledních dnech zrychluje navzdory očkování. Přijdou restrikce, hrozí i omezení péče

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Duška hrozí omezení péče v třech nejvíce postižených krajích. Těmi nyní jsou co do počtu hospitalizací Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj a Praha.

„Už dnes reálně hrozí v nějakých krajích, že se bude omezovat elektivní péče. Pro mě by to bylo tragické,” řekl ve středu novinářům také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že příčinou je nedostatečná proočkovanost.

Podle Duška jsme měli k současným číslům dle predikcí dojít až v příštím týdnu. „Mělo to nastat příští týden, nastalo to tento. Epidemie zrychluje, s vysoce nakažlivou formou viru bude zrychlovat dál. Modely mi neumožňují říct nic jiného, než ze se musíme připravovat na další růst nákaz i hospitalizaci,“ řekl Dušek.



„Je to skoro déja-vu. V některých krajích je virová nálož tak velká, že dochází prakticky ke komunitnímu šíření té velmi nakažlivé formy viru,“ doplnil Dušek. Jediné, co epidemii brzdí, je podle jeho slov alespoň částečná proočkovanost české populace. Bez očkování by podle něj bylo hospitalizací šestkrát osmkrát víc.

Počty nakažených podle něj stoupají především v hustě obydlených krajích s velkými městy. Je to dané i i migrací obyvatel, třeba přesunem vysokoškoláků. „Jak se populace míchá, nahrává to šíření. To jsme viděli na jaře tohoto i na podzim loňského roku,“ komentoval Dušek.

Kvůli nárůstu počtu případů by mělo ještě ve středu dojít ke zpřísnění opatření. „Dnes jsme na rizikové křivce. Je to vývoj posledních dní a na to reagujeme. V rizikové variantě, kterou teď pozorujeme, je to bohužel poměrně vážné. Opatření musí být přijata,“ uvedl dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zpřísnění restrikcí navrhne Vojtěch na středečním jednání vlády.



Roušky i ve třídách

Konkrétně by mělo jí o rozšíření povinnosti nošení dýchacích cest. Ta by se měla nově týkat i pracovišť, kde byla dosud výjimka pro pracovní kolektivy. Dále jde o povinnost širšího kontrolování certifikátů o absolvovaném očkování, prodělané nákaze či negativním testu. Třetím navrženým opatřením je kratší platnost testů na covid-19. „Důvodem je, abychom měli testy více vypovídající, mít při současné epidemické situaci platnost PCR testu sedm dní není úplně optimální. Musí znovu zaznít, že když se podíváme na počty hospitalizací, nedošlo by k tomu, kdybychom měli vyšší proočkovanost. Testování není řešením, je to dočasná věc,“ řekl ministr Vojtěch.

Posledním návrhem, se kterým ministerstvo přišlo, je aby v krajích, kde je epidemie covidu nejhorší, nosily děti nad dvanáct let roušku i při výuce ve třídě. Kromě toho resort zvažuje i možnost zvýšení poměru očkovaných na hromadných akcích či omezení hromadných akcí nad určitý počet účastníků jen pro očkované lidi či ty s prodělaným covidem-19. Vládě to ale ve středu ještě nenavrhne, věc nyní ministerstvo řeší z právního hlediska.

„V posledních týdnech jsme pozorovali nárůsty, které ale byly na realistické křivce. Co vidíme v posledních dnech je skokový trend, dostáváme se na rizikovou křivku,“ zdůvodnil Vojtěch opatření.



V loňském září začala po létě téměř bez opatření stoupat čísla nakažených onemocněním covid-19. Denní přírůstky tehdy činily okolo 2 tisíc. Počty pozitivních případů se tehdy podobaly statistikám z posledních dní. Za úterý přibylo 3 246 nově potvrzených případů, to je více než nejvyšší záchyt minulé září, který činil 3 125 případů.



V nemocnicích leželo na konci minulého září téměř 700 pacientů, toto úterý jich je 620, z toho 250 na jednotkách intenzivní péče. „Brzdná dráha epidemie je vždy v týdnech,” uvedl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek s tím, že počty hospitalizovaných budou dále růst.

Při podobných statistikách vláda v letošním roce sáhla k prvním razantnějším opatřením. Od 5. října začal platit nouzový stav, omezily se počty účastníků hromadných akcí a školy přešly do režimu distanční výuky. Pravidla se o deset dní později s dalším růstem případů ještě zpřísnila.