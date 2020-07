‚Když nestíhaly, vzorky zamrazily.‘ Covid u ledu zbrzdil testování, laboratoře nechtěly přijít o zisk

Praha Testování v Moravskoslezském kraji provází zmatky. Region se stal největším ohniskem koronaviru v Česku, jenom za tento víkend tam přibylo přes sto nakažených. Hygienici proto na severovýchodě republiky nařídili povinné testy na covid-19 už tisícovkám lidí. Mnozí z nich potom čekali několik dní na výsledky. Některé laboratoře totiž nechtěly přijít o zisk a vzorky raději uložily do mrazáku, přestože je kvůli nedostatečné kapacitě neměly vůbec přijmout.

„Když nestíhaly, vzorky zamrazily, aby je mohly testovat u sebe. Vyšetřovaly je až v dalších dnech, proto docházelo k prodlevám, tvořila se fronta a lidé logicky déle čekali,“ řekl pro Lidovky.cz Roman Prymula, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.



Ministerstvo zdravotnictví přitom na začátku dubna vydalo mimořádné opatření, jež laboratořím nařizuje, aby přijímaly jen vzorky, které jsou schopny vyšetřit do 48 hodin. „O situaci víme a prověřujeme ji. Pokud by některé z těchto zařízení nedodrželo opakovaně lhůtu a prokazatelně porušilo mimořádné opatření, hrozila by mu pokuta do výše tří milionů korun,“ řekl webu Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Kryštof Berka.

Pokud laboratoř ví, že vzorky do 48 hodin nestihne otestovat, měla by informovat Centrální řídící tým COVID-19, který vede evidenci počtu provedených vyšetření v Česku a volné kapacity v jednotlivých zařízeních. „Tam se rozhodne o dalším postupu, třeba o přeřazení vzorků do jiných laboratoří,“ doplnil Berka.



Plošné testování v kraji se dlouhodobě týká hlavně zaměstnanců těžební firmy OKD, odkud se vir rozšířil do regionu. Včera začala další vlna hromadného prověřování horníků. Podle ministerstva má prošetřit 3500 osob a skončí ve středu. Hygienici momentálně testují i 1500 pracovníků společnosti Varroc Lighting na Novojičínsku, kde se nákaza také objevila.

Soukromé laboratoře mohou nařízení ministerstva zdravotnictví obcházet. „Nejde to pokaždé uhlídat, to by byl potřeba nonstop audit, který by kontroloval, jak se vzorky přesně pohybují,“ řekl pro Lidovky.cz epidemiolog Rastislav Maďar, který vede pracovní skupinu ministerstva zdravotnictví pro uvolňování karantény. I on uznává, že laboratoře si testováním vydělávají, a proto nemusejí přiznat, že nestíhají – a vzorky raději zamrazí.

Aktuálně v Česku funguje 106 laboratoří, většina soukromých, které testují na koronavirus, a 89 odběrových center, jež vzorky odebírají. Pracují nezávisle na sobě. Spolupráce je ale v tomto případě nezbytná.

„Odběrové místo má zpravidla smluvní vztahy s konkrétní laboratoří a posílá jí své vzorky,“ uvedl vládní zmocněnec Prymula. I to je důvodem, proč centrum neodesílá vzorky do jiné laboratoře s volnější kapacitou, třeba v sousedním kraji. „Obě strany nechtějí dohodu porušit,“ dodal epidemiolog.

Málo odběrových center

Podle Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje lidé čekali dlouho na výsledky kvůli nedostatečné kapacitě odběrových míst. „Centra měla před plošným testováním zaměstnanců OKD relativně málo zájemců o odběry, proto omezila provoz, některá dokonce o víkendech zavřela,“ vysvětlil LN mluvčí ostravské krajské hygieny Petr Kopřivík.

S náporem testovaných musel kraj odběrová místa opět posílit. Problémem jsou ale prázdniny. „Je období dovolených, zdravotníci se zastupují na různých pracovištích a moc volných kapacit nemají,“ uvedl epidemiolog Maďar. Navíc v době, kdy není vyhlášen nouzový stav, jsou zdravotníci vytíženi v naplno fungujících nemocnicích.

Pomůže armáda

Vedení kraje proto požádalo o pomoc armádu. „Plošné testování je skutečně náročné, zdravotníci v našem regionu na to nestačí,“ řekl LN moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Zároveň potvrdil, že v minulosti byly s testováním problémy a lidé si na dlouhou čekací lhůtu stěžovali. „Některým laboratořím se navíc rozbily vyhodnocovací stroje. Zkrátka byl přetížený systém,“ dodal. Výsledky byly podle něj zpožděné i kvůli tomu, že ne všechny laboratoře pracovaly o víkendech. „Požádal jsem je proto, aby fungovaly i v sobotu a v neděli,“ uvedl Vondrák.

Ministerstvo obrany včera poslalo na severovýchod republiky pět odběrových týmů s deseti vojenskými zdravotníky, kteří pomáhají zejména s plošným testováním v dolech OKD. Epidemiolog a bývalý voják Prymula ale upozorňuje, že to tak nejde donekonečna. „Vojáci mají na starost i jiné věci. Je potřeba, aby byl v budoucnu zdravotní systém nastaven tak, že bude zvládat podobné situace soběstačně. Armáda by měla zasahovat opravdu jen výjimečně, nemůže celoročně pomáhat hygienickým stanicím,“ zdůraznil.

Kapacita odběrových center se u nás v návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci snížila přibližně o čtvrtinu. „Jsou kraje, kde prakticky není žádný nárůst nemocných. Nemá proto smysl, aby tam byla deset hodin otevřená centra a nikdo nepřišel. Musí být ale připravena na to, že v případě potřeby se opět aktivují,“ prohlásil Prymula.

Podle hygieny měly laboratoře v kraji problém i s administrativou a evidencí výsledků. „Zařízení vzorek vyšetří, ale výsledek musí zapsat do informačního systému. To nemuseli zaměstnanci stíhat a pak docházelo ke zpoždění,“ uvedl Kopřivík z ostravské krajské hygieny. „Při plošném testování zaměstnanců firmy OKD jsme museli otestovat čtyři tisíce vzorků během čtyř dní. To je spousta administrativy a obrovský zápřah. Některá telefonní čísla na testované byla navíc mylná,“ dodal.

Situace by se ale podle ostravského epidemiologa měla zlepšit. „Laboratoře si nově zajistily administrativní pomocné pracovníky, kteří výsledky zapisují, takže nedostatky by měly být snad zažehnány,“ dodal Kopřivík.