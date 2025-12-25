Vakcíny proti covidu stály 19 miliard, Česko je bude odebírat do konce příštího roku

Očkování proti covidu začalo v tuzemsku před pěti lety, využito bylo přes 19,5 milionu dávek vakcín. Za poslední rok se podle dat MZd využilo necelých 227 000 dávek.
Jak budou vakcíny zajištěné od roku 2027 a zda je budou dál hradit zdravotní pojišťovny, zatím není jasné. „Další zajištění je aktuálně předmětem odborných diskusí,“ uvedl Novotný.
Zájem o očkování proti covidu dlouhodobě klesá. Zatímco v roce 2021 lékaři pro očkování využili přes 15 milionů vakcín, v následujícím roce to byla už jen pětina. V roce 2023 bylo potřeba jen 424 000 dávek, zájem v každém dalším roce je zhruba o 100 000 dávek nižší.
Podle původní objednávky, kterou zadalo tehdejší ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem (za ANO), měly dodávky skončit dřív. Podařilo se ale jejich odběr prodloužit o tři roky a dodávky snížit. Přesto ale Česko nakupuje víc vakcín, než spotřebuje. Musí se tak kvůli končící lhůtě spotřeby likvidovat.
V letošním roce bylo dodáno do ČR podle MZd 720 000 dávek, tedy zhruba trojnásobek využitých. „Do konce smlouvy zbývá odebrat 900 000 dávek v celkové hodnotě 500 milionů korun,“ dodal Novotný. Česko také nakoupilo moderní léky, takzvané monoklonální protilátky za 3,5 miliardy korun, více než polovina se jich nespotřebovala.
Epidemie covidu-19 začala na přelomu let 2019 a 2020, v ČR byly první případy oficiálně potvrzené 1. března 2020. Podle dat MZd měli oficiálně lidé v tuzemsku 4,8 milionu případů covidu, bylo provedeno přes 22 milionů testů PCR a více než 36 milionů antigenních testů.
V současné době je nemocnost oficiálně potvrzenými případy přibližně 12 na 100 000 obyvatel, ve srovnání s chřipkou zhruba šestinová. V nemocnicích je necelá padesátka nakažených. Dominantní infekce se během roku střídají, nejvíc nemocných s covidem do statistik přibývalo zhruba od poloviny září do konce října, tedy před nástupem sezony akutních respiračních infekcí. Chřipková sezona začala v polovině prosince.