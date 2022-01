Agresivních pacientů ubývá, většina lidí práci zdravotníků oceňuje, říká šéfka asociace sester

Lidovky.cz: Jak to vypadá na covidových odděleních nemocnic?

Pacientů s těžkým průběhem nám ubývá. Většina nemocnic se snaží vracet k normálnímu režimu, k běžné péči. Otázkou je, nakolik nás budou blokovat nemocní zaměstnanci. To nás může velmi potrápit.

Lidovky.cz: Jací pacienti převažují na jednotkách intenzivní péče?

Věkovými skupinami si nejsem jistá, ale jsou to jednoznačně neočkovaní pacienti.

Lidovky.cz: Dříve se zdravotníci setkávali s agresivitou některých pacientů v souvislosti s očkováním. Objevují se podobné případy i nadále?

Situace se uklidnila. Nejvyhrocenější to bylo v očkovacích centrech, kam si chodili pro vakcínu lidé, kteří pro ni vlastně rozhodnuti nebyli. Obviňovali zdravotníky, že se musí nechat naočkovat kvůli cestování nebo tomu, aby se nemuseli testovat, že to ale jejich vůle nebyla. Tam docházelo k potyčkám často. Nyní to jsou individuální případy. Pokud zdravotník pečuje o někoho, o němž ví, že by s očkováním měl průběh covidu mírnější, nedivím se, že to zmíní. Pacient to může vnímat agresivně, ale jsou to naštěstí jednotky případů. Ale věřím, že většina lidí práci zdravotníků oceňuje.

Lidovky.cz: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek očekává, že v tomto týdnu bude vrcholit epidemie s 80 tisíci nakaženými denně. Může to podle vás nastat?

Nejsem epidemiolog ani virolog. Netroufám si říkat, jaká čísla budou. Jsem ale optimistka a doufám, že k takovýmto číslům se nedostaneme.

Lidovky.cz: Jsou nemocnice na případný nápor připravené?

Nepřestali jsme čekat, že může být hůř. Myslím, že ještě většina zdravotnických zařízení má takzvaná covidária v provozu. Takže asi s tím v podstatě počítáme všichni.

Lidovky.cz: Zdravotní sestry jsou během pandemie jistě vytíženější než jindy. Kdy si budou moct vybrat dovolenou, nastřádanou ještě z minulého roku?

Na sestry je během pandemie opravdu kladeno daleko více povinností. Není to jen péče o covidové pacienty. Musí provádět testování, stěry, podávat monoklonální protilátky, očkovat. Dovolená se jim převádí z loňského roku. Budeme všichni doufat, že epidemie nás opustí. Pokud to bude jen trochu možné, pracoviště se určitě pokusí omezit provoz tak, aby si zaměstnanci mohli dovolené vybrat.